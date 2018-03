Hechingen Handballtag: „Der Renner bei den Kindern“

Hechingen / Bernd Ullrich

Ein Handballtag der Hechinger Grundschule war ein voller Erfolg.

Bei dem sportlichen Ereignis machten die dritten Klassen der Grundschule am Schlossberg sowie die Kinder der Außenstellen Zollerschule und Sickingen mit. „Der Handballtag ist der Renner bei den Kindern“, sagte Schulleiterin Alexandra Gruler-Baeck. So hatten die Kinder viel Freude an der Bewegung, am Spiel, am Wettkampf. „Wir wollen den Kindern im Schulalltag Abwechselung bieten“, erklärte Barbara Faigle, Jugendleiterin der Handballabteilung des Hechinger Turnvereins.

Im Sportunterricht waren bereits vor dem Handballtag einige Regeln besprochen und Übungen unternommen worden.

Bei der Aktion wurde die Sporthalle dann in drei Bereiche aufgeteilt. In einem gab es die Möglichkeit, sich auf einer Art Hindernisbahn warm zu machen und auszutoben. In einem weiteren Teil der Halle wurde Parteiball gespielt – dabei gelten vereinfachte Regeln und Körperkontakt ist nicht vorgesehen. In einem dritten Feld wurde dann Handball nach originalen Regeln gespielt. Zuerst waren die Mädchen dran, dann die Jungs. Für die Einhaltung der Regeln sorgten Schiedsrichter – Jugendhandballspieler des Turnvereins –, die ihre Aufgabe souverän mit viel Engagement, Hingabe und Sachkenntnis erfüllten.

Angefeuert wurden die Spieler von den gerade nicht spielenden Kindern.

Barbara Faigle war voll des Lobes: „Wir haben hier ganz tolle Spielzüge, und Aktionen gesehen und es gibt ganz offensichtlich einige echte Talente.“ Die Jugendleiterin lobte auch das Teamverhalten der Gruppen. „Ohne Zusammenspiel geht nichts“, betonte sie.

Bei der Siegerehrung gab es für jede Mannschaft eine Urkunde. Den Pokal für den ersten Platz bekam die Klasse 3f. Auf dem zweiten Platz folgte die 3d und Platz drei holte sich die 3a/b. Die weiteren Plätze belegten Kinder aus Sickingen, die 3e und die 3c.

Nun wird überlegt, für Interessierte ein kleines Schnuppertraining außerhalb der Schulzeit anzubieten.

Der Handballtag wurde bereits zum vierten Mal veranstaltet. Er wird von der Schule und der Handball-Abteilung des Turnvereins Hechingen gemeinsam organisiert.