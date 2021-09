Vor knapp 1400 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena nahmen Jona Schoch und Co. kurz vor der Halbzeitpause das Zepter des Spiels in die Hand und haben es bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. GWD Minden versuchte zwar alles, musste aber am Ende mit einer ziemlich deutlichen 27:21(15:11)-Niede...