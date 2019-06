Die Melchinger Bühne hat den Zuschauern der renommierten Hamburger Privattheatertage mit ihrem Stück „Chaim und Adolf“ am besten gefallen.

Das Melchinger Theater Lindenhof hat bei den renommierten Hamburger Privattheatertagen für das Stück „Chaim und Adolf“ den Publikumspreis verliehen bekommen. Bereits kurz nach Öffnung des Vorverkaufs für die Vorstellungen im geschichtsträchtigen Logensaal waren die Karten ausverkauft. Daher wurde noch eine dritte Vorstellung angesetzt. Bei der Gala am Sonntag zeigte sich, dass das Stück um den Israeli Chaim, der in einem kleinen Ort in Schwaben auf den Landwirt Adolf trifft, das Publikum durchweg begeistert hat.

Stolz nahm der Lindenhof-Intendant und Schauspieler Stefan Hallmayer, der den Adolf spielt, den Preis entgegen. Und er versprach, man werde mit dem Stück, das auf versöhnliche Weise eine Familiengeschichte in den Wirren des zweiten Weltkriegs aufblättert, nochmals nach Hamburg kommen.

Die achten bundesweiten Privattheatertage endeten am 23. Juni mit der Verleihung der Monica-Bleibtreu-Preise an die vier sehenswertesten Privattheater-Produktionen Deutschlands: Neben dem Theater Lindenhof wurden das Metropoltheater München, das Prinz-Regent-Theater aus Bochum und die Bühne Cipolla aus Bremen ausgezeichnet. Die Hamburger Privattheatertage werden auch als Leistungsschau der bundesdeutschen Privattheater bezeichnet.

Im achten Jahr konnte das Festival mit 4550 Besuchern und einer Besucherauslastung von 82 Prozent einen Rekord verzeichnen.

Die Geschichte von „Chaim und Adolf“ wird ausschließlich in Gasthäusern aufgeführt. Im Melchinger Lindenhof kann man die Geschichte ein weiteres Mal am Samstag, 20. Juli, sehen.