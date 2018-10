Hechingen Halloween-Party steigt im Wunderwerk

Hechingen / Melanie Steitz

Gute Aussichten für Hechingens Nachtleben: Heute Abend steigt dort eine große Halloween-Party.

Das ehemalige Wunderwerk öffnet am heutigen Mittwoch, ab 21 Uhr seine Pforten. Organisator Marc Unger und sein Team laden zur „Halloweenparty Ü18“ ein. Auch wenn für die Kultkneipe in der Neustraße 12 noch kein neuer Pächter in Sicht ist, wird der Veranstaltungsort wiederbelebt. DJ B-Town legt auf. Der Einlass erfolgt ab 21 Uhr. Das Deko-Motto lautet Arachnophobie. Angst vor Spinnen sollten die Partygäste allerdings nicht haben, denn Unger und seine acht Mitstreiter haben die Decke so gestaltet, dass sie überall von Spinnweben durchzogen ist.

Dass das Wunderwerk überhaupt wieder einmal geöffnet ist, sei ohnehin ein kleiner Höhepunkt für Hechingen, beurteilt Unger. Der Veranstalter hat es sogar geschafft, dass eine Extralieferung des gefragten Balinger Adlerbräus für das Wunderwerk erfolgt. Die Nachfrage wäre extrem hoch und daher sei es schwierig zu organisieren gewesen, erläutert er.

Im Durchlauf rechnet Unger mit 300 Besuchern. Überhaupt richtet sich die Party neben dem Stammpublikum auch an die Laufkundschaft, denn es gibt noch weitere Halloween-Veranstaltungen an diesem Abend. Das Wunderwerk öffnet bis um 5 Uhr am Donnerstagmorgen. Unger hat bei der Stadt Hechingen beantragt, die gewöhnliche Sperrzeit bis 3 Uhr zu verkürzen.

„Es kommt querbeet Musik“, beschreibt Unger das Programm. Von Pop bis Rock, ACDC bis Cro, Linkin Park bis Toten Hosen und sogar House-Musik legt DJ B-Town auf. Er richtet sich dabei nach dem Geschmack des Publikums, informiert Unger.

Die Gäste haben zudem die Chance, einen 100-Euro-Getränkegutschein zu gewinnen. Eine dreiköpfige Jury vergibt nämlich während des Abends Punkte für das beste Kostüm. Der Sieger wird um Mitternacht bekanntgegeben. Der Gutschein kann vor Ort eingelöst werden. Der Eintritt ist frei. Das Mindestalter der Partygäste beträgt 18 Jahre.