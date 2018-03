Hechingen Hallen-Freibad kommt bei Meerjungfrauen an

Hechingen / Judith Midinet

„Uns gefällt es gut!“ So lautete das Fazit von Sina (kleine Meerjungfrau links) und Paulina am ersten öffentlichen Badetag im neuen Hallen-Freibad. Der Besucheransturm hielt sich am Montagnachmittag zwar noch in Grenzen, doch einige Schwimmer waren sich einig: Das Hechinger Bad ist jetzt nach der Sanierung eines der schönsten in der Region. Unter den ersten Badegästen war auch der ehemalige Realschulrektor Franz Glückler. Er war besonders angetan von der längeren Bahn im Schwimmerbecken in der Halle. Schade findet er, dass das Außenbecken nur eine geringe Tiefe hat: „Da haben große Menschen ein Problem beim Schwimmen oder Aquajogging“, so sein erster Eindruck.