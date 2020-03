Im Sonntagsgottesdienst wurden der neue Pfarrer Oliver Saia und seine Frau Annika offiziell begrüßt. Der Geistliche ist ab sofort in der evangelischen Kirchengemeinde Haigerloch als Pfarrer in einer „unständigen Pfarrstelle“ tätig und kann sich im Herbst offiziell auf die Stelle bewerben. Bereits seit dem 21. Februar wohnt Saia mit seiner Frau im Pfarrhaus und begrüßte die Gemeinde mit den Worten: „So kurz war mein Weg in die Kirche noch nie.“ Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe.

Für Gemeinschaft und Wohlstand

Stephan Heesen, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hieß das Ehepaar in der Gemeinde willkommen und überreichte als Begrüßungsgeschenke Brot, Salz, Wein und einen Blumenstrauß. Auch zitierte er aus der Bibel die Bedeutung von Brot, Salz und Wein. Das tägliche Brot sowie das Salz seien als Geschenke des Himmels gesehen worden und in vielen Kulturkreisen als die Grundnahrungsmittel schlechthin. Die Gabe symbolisiere auch den Wunsch für Gemeinschaft, Wohlstand und Sesshaftigkeit – das wünschte Heesen dem Ehepaar zum Einzug in die neue Wohnung. In der Bibel heißt es über das Brot: „Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wir nie mehr Durst haben“, … und außerdem: „Ihr seid das Salz der Erde“ …und „ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben.“ Auf dem Bild oben zu sehen sind von links: Petra Becker, Elisabeth Sattler-Möller, Pfarrer Oliver Saia, Annika Saia, Stephan Heesen, Silke Rehn, Karl Gölz.

Das könnte auch interessieren: