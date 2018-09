Hechingen Hahn und EJL: Gegenseitige Vorwürfe

Hechingen / Ernst Klett

Die Stadt bremst überhaupt nicht. So reagiert Bürgermeister Hahn auf Vorhaltungen des Großinvestors EJL.

Baut die Stadt die Tiefgarage unterm Obertorplatz gezwungenermaßen selbst? Also ganz nach Beschlusslage? Darauf deutet einiges hin. Denn die Alternative, sich an den Tiefgaragenstellplätzen im Gebäudekomplex der EJL-Gruppe zu beteiligen, schwindet offenbar dahin. Der Hechinger Großinvestor kommt auf dem HZ-Areal und den Gebäuden Buri und Zink nicht wie gewünscht voran.

Warum dem so ist, da scheiden sich die Geister der Beteiligten. Während das Unternehmen mit Sitz im Nasswasen der Stadt vorwirft, sie verzögere ihre Bauvorhaben, auch das am Markplatz, sieht das Bürgermeister Philipp Hahn ganz anders. Grundsätzlich betont der Verwaltungschef: „Wir sind froh, wenn etwas gemacht wird in der Stadt.“ Und dementsprechend verhalte sich die Rathaus-Belegschaft – „total schnell und unbürokratisch“. Erst am Montag vergangener Woche habe er mit EJL-Chef Eugen Löwenstein und dessen Berater Andreas Ermantraut ein Gespräch über alle Projekte der Firma gehabt. Und der Leiter des städtischen Baurechtsamtes stehe praktisch ständig bereit, um Auskunft zu geben.

Philipp Hahn unterstreicht, dass das Baugesuch für den Neubau Marktplatz 3 und die Pläne für das HZ-Areal in ihren ursprünglichen Formen „objektiv nicht genehmigungsfähig waren, selbst bei Zudrücken aller Augen“. So habe für das Projekt am Rathaus das Brandschutzkonzept gefehlt, das es halt braucht. Verzögerungen durch die Stadt? Der Bürgermeister weiß es anders. Verwunderung herrscht bei Hahn vor über die Kommunikationsstrategie der Firma EJL.

Das geben die Bauherren zurück. Andreas Ermantraut bestätigt, dass EJL beim Obertorplatz auf die Bremse getreten ist. Als Gründe genannt werden das Nichtzusammenpassen der Firmenpläne mit der neu ins Spiel gekommenen Städtebaulichen Entwicklung für diesen Oberstadt-Bereich durch das Büro Hähnig-Gemmeke, den erst im Entstehen begriffenen Bebauungsplan und zudem die Tiefgaragen-Entscheidung erst im November. Falls das städtische Projekt doch verwirklicht werde, eröffne man kein Hotel an einer mehrjährigen Großbaustelle, sagt Andreas Ermantraut. Und: „Wir müssen nicht sofort anfangen“. Das EJL-Angebot für Stellplätze gilt derweil weiterhin, ebenso das fürs Firstgelände, bei dem es wie berichtet einen weiteren Interessenten gibt.

Zeitlich konkreter sind die Pläne für Marktplatz 3. Nachdem alles Geforderte nachgereicht ist („früher musste nicht alles komplett und sofort abgegeben werden“), sei die Baugenehmigung für Ende Oktober angekündigt worden. Vorher solle man aber nicht abreißen, habe die Stadt signalisiert. Die Baugenehmigung hängt mit etwas ganz anderem zusammen: Das Gebäude gehört noch der Stadt, EJL muss erst Eigentümer werden.

Derweil hat Andreas Ermantraut einen Antrag auf Rücktritt aus dem Gemeinderat gestellt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende musste bislang wegen Befangenheit sämtlichen mit EJL zusammenhängenden Themen fernbleiben. Auf den Fraktionsvorsitz hätte er deshalb sowieso verzichtet, sagt Ermantraut. Doch nun macht er komplett reinen Tisch; er wird EJL-Geschäftsführer, ist also nicht mehr nur Berater. Die Begründung für den Antrag: Wegen beruflicher Gründe nicht ausreichend Zeit fürs Mandat. Als Nachrücker steht Konrad-Steffen Kohler aus Boll bereit. Über den Antrag entschieden werden soll am 9. November. Es könnte spannend werden: Ermantraut muss wegen der beruflichen Gründe laut Gemeindeordnung belegen, dass er „häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist.“

Wer nun wem was alles vorwirft, das wird mit der Zeit nicht leichter zu durchschauen. Andreas Ermantraut nämlich hat den Eindruck, dass der Bürgermeister aufgebauscht habe. Nicht EJL oder er.