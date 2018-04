Wahlkampf Hahn startet Wahlkampftour in Stein

Hechingen / HZ

Das vierköpfige Kandidatenfeld für die Hechinger Bürgermeisterwahl am 29. April ist komplett. Die heiße Phase des Wahlkampfs kann beginnen. Philipp Hahn, die Nummer 1 auf dem Stimmzettel, sagt, ihm sei es „sehr wichtig, im direkten Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern zu erfahren, welche Themen und Anliegen in den Stadtteilen von Bedeutung sind“. Außerdem möchte er sich als Person und mit seinen Ideen für Hechingen vorstellen.

Aus diesem Grund will er im Laufe dieses Monats alle acht Stadtteile besuchen. Die Reihe der öffentlichen Veranstaltungen beginnt am kommenden Montag, 9. April, in Stein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr vor dem dortigen Rathaus. Nach einem kurzen Rundgang im Ort ist ab 19 Uhr Zusammenkunft im Gasthaus „Lamm“.

Zweite Station ist am Dienstag, 10. April, Weilheim. Die Wahlveranstaltung beginnt um 19 Uhr im Alten Schulhaus, Leo-Saurer-Straße 2. Am Mittwoch, 11. April, ist Hahn zu Gast in Sickingen. Um 18 Uhr treffen sich alle Interessierten vor dem Rathaus zu einem Ortsrundgang, um 19 Uhr ist Zusammenkunft in der „Linde“. In der Woche darauf sind dann Stetten, Boll, Beuren, Schlatt und Bechtoldsweiler an der Reihe.