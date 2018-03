Hechingen Hahn stellt Programm für Bürgermeisterwahl vor

Flächendeckend auf Werbetour

Termine Nochmal beim Mittwochsmarkt präsent ist die Nummer 1 auf den Wahlscheinen am 29. April am 11. April und am 25. April. Außerdem ist der 38-jährige präsent bei den Wochenmärkten am Samstag an der Johannesbrücke (14., 21. und 28. April). Weil er die Stadt bestens kennt und damit von der Bedeutung ihrer Ortsteile weiß, macht Hahn eine Tour durch alle acht Gemeinden: angefangen in Stein am Montag, 9. April, mit Finale am Mittwoch, 25. April, in Bechtoldsweiler – ganz zufällig Wohnort der Familie Hahn, die bald zu viert sein wird.