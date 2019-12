Die Trauerbegleitung ist ein weites Feld. Marita Tömmes hat in ihrer Praxisarbeit im Rahmen ihrer Ausbildung die Hilfe für Eltern von Engelskindern thematisiert. Bereits seit drei Jahren wirkt sie in Hechingen aktiv bei der Gestaltung der jährlichen Gedenkfeier für die Sternenkinder auf dem Friedhof Heiligkreuz mit. Die dortige Stele für die Engelskinder zu finanzieren, haben übrigens HZ-Leserinnen und -Leser mitgeholfen – im Rahmen einer früheren Weihnachtsaktion der Hohenzollerischen Zeitung.

Wo Eltern ihren toten Kindern nahe sein können

Die Mütter und Väter, sagt die 59-Jährige, seien froh darüber, dass es in der Zollernstadt endlich einen Platz gibt, an dem sie ihren Kindern nahe sein können. Nicht selten komme es zu emotionalen Gesprächen, die die traurige Situation in den Familien deutlich vor Augen führten. Auch spüre sie, Marita Tömmes, immer wieder, dass für die betroffenen Eltern ein adäquater Raum für deren Trauer sinnvoll wäre.

Ein solcher könnte das Friedhofscafé sein, das die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, die Hechinger Hospizgruppe, der Caritasverband Zollern sowie die Stadt Hechingen (als Eigentümerin) in der kleinen Heiligkreuzkapelle einrichten möchten. Und für dessen Möblierung die HZ ihre Leserinnen und Leser im Rahmen ihrer aktuellen „Gute Taten“-Aktion um Spenden bittet.

Ein Rückzugsort für Trauernde ist wichtig

Ein geeigneter Rückzugsort für die Eltern sei wichtig, sagt die Trauerbegleiterin. Ein Ort, am dem sich Menschen, durch den gleichen Verlust schicksalhaft miteinander verbunden, regelmäßig treffen und Erfahrungen austauschen können, „wo sich jeder wohl fühlt und weiß: Hier fühlt jeder gleich“.

Angesprochen fühlen sollen sich Mütter, die ihr Kind verloren haben und sich mit der Frage quälen: Habe ich etwas falsch gemacht, bin ich schuld? Väter, die in ihrer Trauer verzweifelt und hilflos sind; Eltern, die täglich in ein leeres Zimmer, in ein leeres Bett schauen, die ihren Alltag ohne ihr Kind bewältigen müssen. Die sich überlegen, ob sie noch einmal ein Kind bekommen möchten – und die Angst aushalten müssen: Passiert es beim nächsten Mal wieder?

Treffen in der Klinik werden nicht angenommen

Marita Tömmes hat während ihrer Praxisarbeit viele Kontakte bemüht: zum Beispiel mit der Diakonischen Bezirksstelle in Balingen. Dort erfuhr sie, dass in der Vergangenheit Treffen für trauernde Eltern in einem Krankenhaus angeboten wurden, aber nicht angenommen worden seien. Daraus schloss die 59-Jährige, dass ein neutraler Ort besser geeignet wäre. Eine Gynäkologin am Zollernalb-Klinikum in Balingen bestätigte ihr, dass das Thema Trauerbewältigung für Eltern sehr wichtig sei – weshalb eng mit den Hebammen und der Klinikseelsorge zusammengearbeitet werde. Und auch die Stationsleitung fände (räumliche) Angebote für die Betroffenen nach dem Klinikaufenthalt wünschenswert.

