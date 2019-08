Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG), zu der die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) seit 2018 gehört, setzt in dieser Woche im Güterverkehr testweise eine Prima H3-Hybridlokomotive des Herstellers Alstom ein.

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG), zu der die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) seit 2018 gehört, setzt in dieser Woche im Güterverkehr testweise eine Prima H3-Hybridlokomotive des Herstellers Alstom ein. Das Fahrzeug ist mit einer Kombination aus Batterie- und Dieselmotor ausgerüstet, wodurch sich Schadstoffemissionen und Kraftstoffverbrauch deutlich reduzieren lassen. Die Prima H3 kommt bei Rangierfahrten an den SWEG-Güterverkehr-Standorten in Freiburg, Herbolzheim und Neuenburg zum Einsatz. „Der Test fügt sich in die Neuausrichtung unseres Güterverkehrs ein“, sagt Tobias Harms, Technischer Vorstand der SWEG. Auch das Verkehrsministerium unterstützt den Einsatz von innovativen Antriebstechnologien.

Bis zu 50 Prozent weniger Kohlendioxid

Im Vergleich zu konventionellen Rangierloks erzeugt der Hybridantrieb bis zu 50 Prozent weniger Kohlendioxid, andere Schadstoffemissionen werden um bis zu 70 Prozent verringert. Die Lärmemissionen reduzieren sich ebenfalls deutlich. Die Lok wird je nach Einsatz zwischen 50 und 75 Prozent ihrer Betriebszeit im Batteriebetrieb gefahren.

