Kann es sein, dass massenhaft Stimmen verschwinden? Eine Hechingerin hegt Befürchtungen. Doch dafür gibt’s keinen Grund.

Man darf ja mal misstrauisch sein. Immerhin waren es annähernd 3200 Stimmen, die just vor fünf Jahren auf einem Rechner vergessen wurden. Ein kleiner Supergau der Hechinger Wahlermittlungsgeschichte. Das freilich kann immer mal passieren: Menschen sind keine Maschinen. Allerdings fällt einem der kleine Fauxpas nun doch wieder ein, weil halt wieder Kommunalwahlen sind.

So ähnlich ist es einer Hechinger Wählerin ergangen, die sich Gedanken über das am Dienstag veröffentliche Ergebnis der Gemeinderatswahl gemacht hat. Und da kommt zunächst ein ganz großes Fragezeichen heraus. Die Rechnung geht ganz einfach: Es waren knapp 7900 Wähler in der Zollernstadt bei der Abstimmung über das Stadtparlament. Abgegeben haben sie, errechnete es die Hechingerin, annähernd 200 000 Stimmen. Jeder Wähler hat 26 Stimmen, und das multipliziert man halt. Wenn man anschließend die Stimmen zusammenzählt, die auf die sechs Wahllisten entfallen – dann stehen da aber nicht die 200 000, sondern nur 140 000! Wie das?! So viele Stimmen können doch wirklich nicht zwischengelagert und vergessen worden sein.

Sind sie auch nicht. Dieses Mal hat man in Hechingen ganz besonders arg aufgepasst. Es ist ein ganz einfacher Vermutungsfehler, rechnet der städtische Pressesprecher Thomas Jauch vor: Viele, sogar sehr viele Wähler schöpfen ihr Stimmenkontingent überhaupt nicht aus. Manche verteilen nur fünf oder sechs Kreuzle, und das war’s dann schon. Jauch liest das nicht vom Blatt ab, sondern spricht aus eigener Erfahrung: Er ist seit 1996 Wahlvorstand im Wahlbezirk 12, Kaufmännische Schule. Damit dürfte nun hoffentlich auch die besorgte HZ-Leserin wieder beruhigt sein.

Mit gültig oder ungültigen Stimmzetteln hat die Diskrepanz zwischen 140 000 und 200 000 übrigens nur verschwindend gering zu tun. In Hechingen werden alle gültigen Stimmen auch wirklich gezählt. Baut jemand an einer Stelle Mist, der Rest ist aber voll in Ordnung, fällt nur die falsch ausgefüllte Passage unter den Tisch. Fehler, so weiß Auszähl-Experte Jauch, sind im baden-württembergischen Kommunalwahlrecht schnell passiert. Besonders oft passieren sie bei den Stadtteilstimmen: Auch da hat man nur eine bestimmte Zahl zur Verfügung und darf nicht jeden Bewerber beglücken.

Komplett ungültige Stimmzettel gibt es allerdings ebenfalls. Sie sind jedoch selten. Das Beispielwahllokal vom Schloßberg genommen: gut 250 Wähler, vier ungültige Wahlscheine. Beim Hechinger Gesamtergebnis werden die ungültigen Stimmen gar nicht aufgelistet und nur die gültigen Stimmen genannt.

Woanders scheint man strenger mit den Stimmzetteln umzugehen. In Rangendingen werden 131 ungültige genannt, in Bisingen 165, in Burladingen 388.