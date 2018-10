Stetten Gruppen haben freien Eintritt zur Dirndl-Party

Stetten / SWP

Auf zur Dirndl-Party am Freitag, 19. Oktober, in den Hechinger Stadtteil Stetten. Große Gruppen haben freien Eintritt.

Die Musikerkirbe im Hechinger Stadtteil Stetten lockt am Freitagabend, 19. Oktober, mit einer Dirndl-Party. Der Name ist dabei Programm: also Dirndl und Lederhosen anziehen. Los geht es um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle. Nach flotten Tönen des Musikvereins Zimmern und dem Fassanstich sorgt ab 20.30 Uhr die Oktoberfestband „Die Lausbuba“ für Stimmung. Eine Gaudiolympiade verspricht jede Menge Spaß. Eintrittskarten für die Party gibt es an der Abendkasse für 7 Euro. Gruppen mit acht Gästen (oder gerne mehr), die sich bis 18. Oktober anmelden, haben freien Eintritt! Einfach schreiben an info@musikvereinstetten.de. Die Eintrittskarten für die Gruppen werden an der Abendkasse bis 20 Uhr hinterlegt.