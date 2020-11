Trigema-Chef Wolfgang Grupp erneut in illustrer Runde, unter anderem mit Karl Lauterbach und Boris Palmer. Nachdem Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz und die Kanzlerschaft, mit der Aussage provozierte, dass sich viele Menschen in der Corona-Krise an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen könnten, lud Bild Live zum Bild-Talk „Die richtigen Fragen“ ein. Fünf Topgäste nahmen am Sonntagabend teil.

Corona-Arbeitsmarktpolitik im Fokus

Neben Unternehmer-Legende Wolfgang Grupp (78), waren auch Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (43, CDU), FDP-Arbeitsmarkt-Experte Johannes Vogel (38), SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (57) und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (48, Grüne) im Studio zu Gast. Es ging um das verlängerte Kurzarbeitergeld und ob die Menschen durch die Corona-Krise das Arbeiten verlernen?

Viele Betriebe hatten schon vorher Probleme

„Die Arbeit gehört zum Leben dazu“, sagte Wolfgang Grupp dabei. Ein „gewisser Mix“ zwischen Arbeit, Freizeit und Privatleben sei wichtig. Was ihn stört: „Viele Betriebe, die jetzt Kurzarbeitergeld angemeldet haben, hatten schon vor der Pandemie große Probleme.“

Plädoyer für Nachhaltigkeit und Innovation

Auch wirbt der Unternehmer aus Burladingen: „Wir müssen in unserem Produktionsstandort Deutschland endlich von dem Wachstum, immer mehr zu produzieren wegkommen.“

„Wir müssen innovative Produkte produzieren, die Produktpalette ändern“, findet er. Zum Beispiel sollte beim Auto schön längst auf alternative Antriebe umgestellt sein.

Wachstum nicht in Stückzahlen messen

„Und so müssen wir bei Trigema praktisch nachhaltige Produktionen machen“, so der 78-Jährige. „Wachstum sehen wir nicht in Stückzahlen, sondern in Nachhaltigkeit, in neuen Produkten. Wir ersetzen Produkte, und wenn das jeder tut, dann hat er auch nicht plötzlich die Absatzprobleme.“