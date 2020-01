Der Erfolg in der letztjährigen Fasnet gibt den Aktiven des Narrenvereins Gruol den Auftrieb, erneut zu einem „Bonta Obad“ und einer „Fasnet wias früher war“ einzuladen. Das Ganze startet zwei Wochen vor der Hauptfasnet am Samstag, 8. Februar, ab 19.59 Uhr, im „Leasaal“, sprich Saalbau Löwen in Gruol.

Der erste Bunte Abend im vergangenen Jahr war restlos ausverkauft. „Wir hätten nochmals die Hälfte des Saal voll bekommen können“, berichtet der heutige Ortsvorsteher und frühere Gruoler Narrenchef Rainer Schullian. Er und sein Bruder Bertram sind die Initiatoren dieser Fasnetsveranstaltung. Zuvor hatte es mehrere Jahre am Fasnetsamstag keinen Ball gegeben und vor allem die mittlere und ältere Generation in Gruol wünschte sich ein Revival.

Außer einigen kleinen Veränderungen wird am bisherigen Konzept festgehalten: Es gibt keine Bar, es werden nur Sitzplätze angeboten, es gibt kein Motto. Die vereinseigenen Akteure sind wieder mit an Bord. Nur wird statt der Großen Tanzgarde die Juniorgarde unter Alica Abrell auftreten.

Bewährtes Konzept: Keine Bar, kein Motto

Zwischen den Darbietungsblöcken und nach Abschluss des Programms gibt es Tanzrunden mit der bekannten Band „Nacht­sound“. „Es gibt nicht nur Schunkelrunden – das ist uns wichtig“, betonen die Organisatoren, denn vergangenes Jahr hätten sich erstaunlich viele Tanzpaare auf der Bühne getummelt. Weitere Details aus dem Programm werden nicht verraten. Auf jeden Fall wird es das „Fleggagschwätz“ von Alexander Brendle wieder geben. Akteure bei den Sketchen sind unter anderem Sabine Schneider, Martin Flaiz und Bernd Schick sowie Reiner Schullian, der zusammen mit seinem Bruder Bertram auch die Moderation des Abends übernehmen wird. Mit Roland Flaiz, Martin Flaiz, Ingo Freiberg, Alfred Wiest und Martin Burger werden weitere fünf Aktive für Furore sorgen und auch die „Siedlers und Friends“ sowie Caroline Rebholz, Franziska Pfister, Victoria Edbauer und Stefanie Kübler werden mit verschiedenen Gesangseinlagen zu hören sein.

Das bunte Einladungsplakat hat übrigens der in Gruol beheimatete Künstler Reiner Müller gestaltet.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für den Bunten Abend hat bereits begonnen. Karten sind erhältlich bei der Volksbank Hohenzollern-Balingen, Zweigstelle Gruol, und dem Fahrzeughaus Schneider in Gruol.

