Der Musikverein Bietenhausen feiert am Wochenende 60-jähriges Bestehen. Dabei blickt er auch auf die Anfangszeit zurück.

Angefangen hatte alles an Weihnachten 1958. Der spätere Vorsitzende Alfons Beuter schenkte seinen Söhnen damals Musikinstrumente. Alfons Beuter selbst war immer schon von dem Gedanken beseelt, ein Blechblasinstrument spielen zu können. So kam es, dass er zusammen mit seinem Freund Karl Bürkle sich jener besagten Blasinstrumente, den Trompeten, bediente. Dies war unumstritten der Grundstein der Musikkapelle beziehungsweise des heutigen Musikvereins Bietenhausen. Und dieser feiert dieses Wochenende sein 60-Jähriges und blickt bei einer Fotoausstellung im Bürgerhaus auf die Anfangszeit zurück.

Als sich erste Erfolge beim Üben von Alfons Beuter und Karl Bürkle zeigten, gesellte sich ein dritter Musikus hinzu. Es war der unmittelbare Nachbar von Alfons Beuter, Ulrich Hilsmann, der die Gruppe mit seinem Flügelhorn bereicherte. Fast täglich nahmen sie ihre Instrumente, in Rucksäcken verstaut, zu ihren Arbeitsplätzen in die Waldungen von Freiherr von Ow nach Wachendorf mit. Alfons Beuter und Karl Bürkle spielten nunmehr mit dem Gedanken, weitere Musikinteressenten zu gewinnen, um letztlich eine Kapelle zu gründen.

Spende für große Instrumente

Im Mai 1959 war es so weit. 13 weitere Musikbegeisterte scharten sich dazu. Dirigent Franz Steinmetz aus Wachendorf nahm sofort die Probenarbeit auf. Am 24. Juni 1959 wurde die Gründungsversammlung im Gasthaus zur „Rose“ veranstaltet. Der Vorstand bestand aus dem Vorsitzenden Anton Albus, Stellvertreter Alfons Beuter, Schriftführer Karl Bürkle, Kassierer Friedrich Hilsmann und Dirigent Franz Steinmetz. Den Ausschuss bildeten Philipp Beuter, Heinz Wolfram, Hauptlehrer Ewald Volm, Albert Waldmann und Hermann Bailer. Weitere Gründungsmitglieder waren Max Leins, Konrad Leins, Bruno Leins, Ulrich Hilsmann, Walter Eberhart, Josef Albus, Walter Schmid, Hermann Rehm, Günter Waldmann und Norbert Stehle. Da es in Bietenhausen bisher noch keine Musikkapelle gab, finanzierten die Mitglieder sämtliche Instrumente selbst, mit Ausnahme der Tuba (Bass) sowie der großen und kleinen Trommel, die durch den Gelderlös einer Getreidesammlung der Bietenhausener Bevölkerung ermöglicht wurden.

„Der Musikverein Bietenhausen ist ein kleiner beschaulicher Verein, der das Generationenverbindende im Ort pflegt und prägt. Ich finde, darauf können wir stolz sein“, so der zweite Vorsitzende Holger Eggenweiler, der 1994 dem Verein beitrat. „Die Gemeinschaft ist neben der Jugendarbeit und der Musik an sich sicher einer der Schwerpunkte, auf den wir viel Wert legen“, sagt er. „Ohne eine funktionierende Kameradschaft im Verein würden wir auf diese Art und Weise nicht mehr existieren“, meint er. So werden zum Beispiel Jugendzeltlager, Ausflüge und Grillfeste organisiert. Die Probenarbeit lief nach der Gründung flott voran. Die Musiker hatten es laut Eggenweiler sehr eilig, bald aufzutreten.

Erste Uniformen

Anfang Juni 1960 erwarben die Bietenhausener die ersten, günstigen, wohl schon abgetragenen Uniformen der Musikkapelle Rangendingen: eine weiße Jacke, schwarze Schirmmütze, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Die schwarzen Hosen finanzierte jeder Aktive selbst. Heute tragen alle violette Jacketts und Westen.

Der Verein zählt aktuell 45 aktive Musiker, 85 fördernde sowie 37 Ehrenmitglieder. Der jüngste Aktive an der Blockflöte ist sieben Jahre alt, der älteste 71 Jahre. Der Bietenhausener Vereinsmusikus ist im Schnitt 30 Jahre alt. Am Festwochenende helfen nun zirka 50 Mitglieder und Freunden mit. Los geht es am heutigen Samstag um 16 Uhr mit einem Fassanstich im Pfarrgarten.