Bei Hechinger Grundschülern flossen am Dienstagmittag Tränen – und nicht wenigen Eltern stieg die Zornesröte ins Gesicht. Der Grund: Die Kinder der Klasse 3e an der Zollerschule und der Klasse 2c am Schloßberg brachten einen Brief mit nach Hause, in dem mitgeteilt wird, dass diese beiden Klassen noch diesen Monat aufgelöst werden – wegen Lehrermangels.

„Die ganze Klasse heult“

Was die Drittklässler an der Zollerschule angeht, so müssen die betroffenen Familien noch diese Woche entscheiden, ob ihre Kinder an eine andere dritte Klasse am Schloßberg oder aber zur Außenstelle nach Sickingen wechseln „wollen“. Eine empörte Mutter kommentierte das gegenüber der HZ so: „Die Kinder werden auf mehrere Klassen aufgeteilt, auseinandergerissen. Unzumutbar! Man hat sich ja nicht ohne Grund für die Zollerschule entschieden.“ Der Vater eines anderen Kindes berichtet: „Die ganze Klasse heult.“ Die Wut richtet sich nicht zuletzt gegen das Staatliche Schulamt Albstadt. Eine andere Mutter teilte den Elternbrief der Schule auf Facebook und klagt an: „So geht man mit unseren Kindern um, keine Vorinformation der Eltern, die Kinder werden damit ,überrascht’“.

Zwei Lehrerinnen von Hechingen abgezogen

In dem Brief schildert Grundschul-Rektorin Alexandra Gruler-Baeck den Eltern den Hintergrund so: „Aufgrund von dramatischem Lehrermangel an Grundschulen im Zollernalbkreis wurde die Grundschule Hechingen vom Staatlichen Schulamt Albstadt beauftragt, zwei Lehrerinnen abzugeben. Dies ist für unsere Schule sehr schmerzhaft besonders auch deshalb, weil es mitten im Schuljahr durchgeführt werden muss. Die Maßnahme muss bis nach den Faschingsferien (2. März 2020) vollzogen sein.“

Die kleinsten Klassen werden aufgelöst

Bestimmte Klassen könnten nicht aufgelöst werden, weil für die Referendarinnen die zweite Staatsprüfung mit den Lehrproben anstehe. Ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl der aufzulösenden Klassen sei die Klassengröße: „Derzeit“, so schreibt die Schulleiterin, „ist die Klasse 3e die kleinste Klasse und muss aufgelöst werden.“ Die 15 Buben und Mädchen in dieser Klasse müssen deshalb wahlweise an den Schloßberg oder nach Sickingen wechseln. Mitten im Schuljahr in einen neuen Klassenverbund eingegliedert werden müssen auch die Kinder aus der 2c. Sie können wohl zwischen einer größeren Schloßberg-Klasse, der Zollerschule und Sickingen wählen.

Am Donnerstag ist Infoabend

Nähere Auskünfte sollen die betroffenen Eltern an diesem Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr in der Mensa erhalten. Zum Informationsabend hat sich Gruler-Baeck zufolge der Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, angekündigt. Auch der Elternbeirat soll zu dieser Veranstaltung eingeladen werden.

Auf Anfrage der HZ wollte das Staatliche Schulamt am Dienstag noch keine Auskunft zu dem Vorgang geben. Erst gelte es, am Donnerstagabend die Eltern zu informieren, bevor man mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehe, hieß es.

An die Öffentlichkeit gelangt ist das Thema im Laufe des Tages freilich schon durch das Zutun der Betroffenen. Nicht nur die Presse haben die Eltern informiert, auch über die sozialen Netzwerke organisieren sie sich und verschaffen ihrer Empörung Luft. Und bereits am Mittwoch wollen sich die Eltern treffen und beratschlagen, welche Möglichkeiten ihnen bleiben, um ihren Kindern den schmerzhaften, weil unvermittelten Klassenwechsel zu ersparen.

