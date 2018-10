Rangendingen Grundschüler erleben spannenden Fredericktag

Hechingen / ks

Der immer im Oktober gefeierte Fredericktag ist an den baden-württembergischen Schulen ein großes Event. So ging es auch am gestrigen Freitag an der Rangendinger Grundschule für alle 156 Erst- bis Viertklässler abenteuerlich zu. An Informationstafeln im Foyer hingen lauter bunte Plakate, die die spannenden Bücher beschrieben. Die Lehrer hatten die großformatigen Bögen selbst gestaltet.

Aus acht vorgeschlagenen Büchern wählten die Kinder ihre eigene Lieblingsgeschichte aus. „Nicht die Lehrer entscheiden, sondern die Kinder“, sagte Konrektorin Karin Brock, die den Aktionstag an der Rangendinger Grundschule eingefädelt hat. Weiter meinte Brock, dass es an der Schule nichts Wichtigeres gäbe, als den Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln. „Die Schüler sollen sich mit dem Lesen gegenseitig befruchten“, fasste die stellvertretende Schulleiterin den Vorlesetag zusammen.

Das Geheimnis, welcher Lehrer jene Geschichte vorliest, wurde erst bei der Begrüßung im Foyer gelüftet. Die Lehrerinnen Saskia Maier und Dorothea Wolf trugen in der Aula einigen Schülern die gruselige Geschichte vom Gespensterjäger vor.

Klassenlehrerin Barbara Rhomberg setzte sich einen spitzen Hexenhut auf und las aus dem Buch „Eine lausige Hexe“ von Jill Murphy. Daniela Steck bildete einen Lesekreis zu der unter die Haut gehende Erzählung von Oliver Scherz‘ „Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch von Schabalu in Acht“.

Die fußballbegeisterten Jungs entschieden sich für „Die wilden Fußballkerle – Jojo, der mit der Sonne tanzt“, das David Hofer vorlas. Eine weitere Gruppe lauschte aufmerksam bei Petra Keßler, die aus dem Buch „Die Chaos-Klasse“ berichtete; andere spitzten die Ohren zur von Brock vorgetragenen Geschichte „Als die Raben noch bunt waren“. Silvia Wahl inspirierte ihre Gruppe mit „Im Zeichen der Zauberkugel“ – einem Abenteuer voller Spannung, Freundschaft und Zauberei. Im Werk „Das Monster vom blauen Planeten“ blätterte Elisabeth Geist.

Mit dem letzten Schultag vor den Herbstferien ging gestern das landesweite Literatur-Lese-Fest zu Ende. Im Regierungsbezirk Tübingen gab es dieses Jahr wieder mehr als 500 Veranstaltungen in Schulen und den Stadt- und Gemeindebibliotheken zum Fredericktag. Regierungspräsident Klaus Tappeser freute sich: „Leseförderung ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, für deren Erfolg viele Akteure wie Elternhaus, Schule und öffentliche Bibliotheken gemeinschaftlich gefordert sind. Der Fredericktag mit seinen Autorenlesungen, Poetry Slam, Kindertheaterveranstaltungen, Bibliothekenrallyes und vielem mehr ist ein wichtiger Baustein, der meine volle Unterstützung erfährt.“