Hechingen Großes Interesse an Philipp Hahn in Stein

Großes Interesse an Philipp Hahn in Stein

Stein / Hardy Kromer

Zum Auftakt der Stadtteile-Tour des Hechinger Bürgermeisterkandidaten Philipp Hahn waren in Stein rund 30 Bürger dabei.

Altbürgermeister Gerd Schollian ist in mancherlei Hinsicht immer noch Meinungsführer in Stein, und so sprach er am Montagabend für die 30 im „Lamm“ versammelten Bürger, als er feststellte: „Wir gehen davon aus, dass der neue Bürgermeister hier vor uns steht – einfach weil er den Job im letzten Jahr hervorragend gemacht hat.“ Diese Feststellung leitete aber nur die Frage an den Kandidaten Philipp Hahn ein: „Wann wird dann eigentlich ein neuer Beigeordneter gewählt?“ Schließlich wird der Job des zweiten Mannes im Hechinger Rathaus vakant, sollte Schollians Prognose für die Bürgermeisterwahl aufgehen.

Erst mal den 29. April abwarten

Der Noch-Beigeordnete ließ sich von so viel Euphorie freilich nicht davontragen und verwies nüchtern auf den Wahltermin: „Erst mal den 29. April abwarten, dann sieht man weiter.“ Nur so weit ließ sich Hahn aus der Reserve locken: „Ich würde davon abraten, den Ersten Beigeordneten einzusparen.“ Hätte es diese Position während Dorothea Bachmanns krankheitsbedingter Abwesenheit nicht gegeben, „dann hätten sich Manfred König, Klaus Jetter und Jürgen Fischer als Ehrenamtliche einen 60-Stunden-Job teilen müssen.“

Andere Fragen, die Philipp Hahn zum – von großem Bürger­interesse begleitetem – Auftakt seiner Tour durch die acht Hechinger Stadtteile gestellt bekam, waren eher erwartbar. Zum Beispiel die nach der Zukunft des Rathauses von Stein. Im Angesicht des Gebäudes, von dem allenthalben der Putz bröckelt, redete der Kandidat nicht um den heißen Brei herum. „Das Rathaus“, stellte Hahn fest, „ist außen in einem verheerenden Zustand.“ Doch er stellte den komplett anwesenden Ortschaftsräten Abhilfe in Aussicht: Mit vereinten Kräften habe man es geschafft, dass im diesjährigen Haushalt 50 000 Euro für eine Sanierungsplanung eingestellt wurden. „Das“, versprach Hahn, „ist keine Eintagsfliege, sondern der Auftakt für eine Komplettsanierung.“ Das hörte Ortsvorsteher Klaus Schetter gerne, denn sein Gremium hält nichts von Abriss und Neubau. Schließlich sei man mit den Räumen vollauf zufrieden. Hahn pflichtete bei: Von der Nutzung her sei das Gebäude ein ideales Dorfgemeinschaftshaus.

Außer das Rathaus schaute sich der Bürgermeisterkandidat gemeinsam mit den Steinemern den Hangrutsch oberhalb der „Landstraße“, die durchs Dorf führt, an. Klaus Schetter äußerte die Hoffnung, dass man hier eine Sanierungslösung finde, „die für längere Zeit gut ist“. Hahn verwies darauf, dass ein Bauunternehmen bereits beauftragt sei: „Da kommt eine Vegetationsmatte drauf, die das alles sichert.“

Anschließend im „Lamm“ ging der 38-jährige Politologe näher auf seinen Lebenslauf ein, der ihn nach Stationen in Oettingers Staatsministerium in Stuttgart, bei der Stuttgarter Börse und als Büroleiter eines CDU-Bundestagsabgeordneten in Berlin 2013 auf den Beigeordnetenposten ins Hechinger Rathaus führte. „Ich war mit dem Amt in der zweiten Reihe immer zufrieden“, bilanzierte der Familienvater, der mit Frau Mandy und Sohn Gregor in Bechtoldsweiler wohnt (und im Juni den zweiten Sohn erwartet). Als Dorothea Bachmanns Ausscheiden aber absehbar geworden sei, sei es für ihn nur ein kleiner Schritt gewesen, sich für das Amt in der ersten Reihe zu bewerben. Nur das Okay seiner Frau habe er noch einholen müssen.

„Hechingen“, so schickte Hahn seiner Tour durch die Stadtteile vorweg, „ist nicht nur die Kernstadt.“ Alle Ortsteile seien ihm gleichermaßen wichtig, und er könne guten Gewissens von sich sagen, dass er sich schon in Zeiten lange vor seiner Kandidatur regelmäßig überall gezeigt habe.

Keine Garantie zur Teilortswahl

Die Steinemer bestätigten das, fühlten dem Bewerber gleichwohl auf den Zahn. Wie er denn zur Unechten Teilortswahl stehe? wollte Ortsvorsteher Schetter wissen. Hahn blieb vorsichtig. Zwar bekannte er sich ausdrücklich zum Fortbestand der Ort­schaftsverwaltungen. Zum Wahlrecht wollte er freilich „keine Garantien“ abgeben. Es musste jedoch kein Stadtteil-Gemüt in Wallung kommen, denn Hahn betonte auch: „Ich sehe keine Veranlassung, da akut was zu ändern. Bisher sind wir gut damit gefahren.“ Ein Zuckerle hatte er schon davor ausgegeben: Hahn bot an, als Bürgermeister einmal pro Halbjahr in jeden Stadtteil zu kommen und zusammen mit dem jeweiligen Ortsvorsteher eine Bürgersprechstunde abzuhalten.

Bauland ist vielerorts ein Thema – auch in Stein. Dass die Kuh namens „Knittswiesen III“ mit dem Verkauf des letzten Bauplatzes endlich vom Eis ist (wie Hahn sich ausdrückte), wurde wohlwollend registriert, aber eben nur als Startschuss für notwendige weitere Erschließungen.

Da muss ein Kreisverkehr hin

Noch ein Anliegen aus dem Starzeldorf: Straßenbau – zum einen die Sanierung der löchrigen Landstraße durchs Dorf. Hahn stellte eine gründliche Lösung in Aussicht, sobald die Tübinger Straße und die Zollernstraße in Hechinger erledigt seien. Zum anderen: ein zweiter Kreisverkehr in den „Lotzenäckern“ an der Rampe zur L 410. Hier liegt das Problem laut Hahn beim Land, das die Notwendigkeit nicht einsehe. Er selbst sei sich aber mit der Spitze des Landkreises einig: „Da muss ein Kreisverkehr hin.“ Notfalls müssten Stadt und Kreis den Landesanteil mitbezahlen. Als Bürgermeister will Hahn das Thema wieder aufgreifen.

Info Hahns Stadtteile-Tour geht heute um 19 Uhr im Alten Schulhaus von Weilheim weiter. Am Mittwochabend ist er in Sickingen zu Gast. Er lud aber auch ausdrücklich zum HZ-Wahlpodium am kommenden Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr im „Museum“ und zur Bewerbervorstellung am 19. April ein.