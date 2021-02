Am Donnerstag, 18. Februar, soll ein Schwer- und Großraumtransport eine neue Trafostation für die Stromversorgung der Hechinger Oberstadt anliefern. Aufgebaut wird sie in der Altstadt an der Ecke Schmidtestraße/Rabenstraße.

Alle Parkplätze entlang der Strecke gesperrt

Damit der Transport bis zum Ziel kommt, werden entlang der Fahrstrecke sämtliche Parkplätze gesperrt. Am 17. Februar ab 19 Uhr und am Donnerstag gilt absolutes Halteverbot auf dem Kirchplatz sowie in der Goldschmied-, Schul-, Synagogen-, Schmidte-, Kaufhaus- und Rabenstraße. Zudem muss das Pflaster auf dem Kirchplatz mit Eisenplatten geschützt werden. Der Transport wird am Donnerstagmorgen um 6 Uhr erwartet. Während der Anfahrt und dem Abladen wird es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen in der Altstadt kommen. Diese sollte am besten ganztägig gemieden werden.

Stromversorgung für die ganze Oberstadt

Die neue Trafostation wird die gesamte Oberstadt mit Strom versorgen. Die Installation dauert einige Wochen. Bei der Umstellung könne es zu kurzfristigen Unterbrechungen der Stromversorgung kommen, lässt das Rathaus wissen. Die Stadtwerke wollen rechtzeitig darüber informieren.