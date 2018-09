Hechingen Grölen wie Janis, und das in der Villa!

Hechingen / Diana Maute

Eine Hand greift in die Saiten, entlockt der Gitarre einige wenige Töne, die sich zu einem markanten Riff formieren. Kaum im Gehörgang des Publikums angekommen, zeigen die Klänge ihre Wirkung. Die Mimik entspannt sich, ein Lächeln breitet sich auf den Gesichtern aus. Alle wissen, was jetzt kommt: Die Stones malen die Wände in der Villa Eugenia schwarz, schwarz wie die Nacht, die alles Licht vertreibt. Die Stones? Nicht ganz. Die vier alten Haudegen der Rockgeschichte haben den Weg in die Zollernstadt bisher noch nicht gefunden. Ihre Lieder, diese zeitlosen, fesselnden, unverwüstlichen Bestandteile der Musikgeschichte dagegen schon.

An diesem Abend in der Villa Eugenia werden sie in der Reihe „Sonntags Sounds nach Sechs“ von einer Band intoniert, die nicht nur „Paint It, Black“ einen ganz eigenen Anstrich verleiht. „The Soulshapes“ unplugged heißt das Stuttgarter Quartett, das sich den Klassikern des Rock und Pop verschrieben hat und diese Art von Musik nicht nur liebt, sondern auch lebt. Peter Schick (Gitarre und Gesang), Myra Pienaar (Gesang), Hacki Müller (Bassgitarre) und Nobbe Schubert (Cajon und Percussion) entführen das Publikum im vollbesetzten Saal in eine Ära, in der Stars noch echte Stars waren und Musik noch echte Musik.

Zimmermann mit Vitamin

Zumindest behaupten das all diejenigen, die diese Zeit hautnah erlebt haben. Zu ihnen gehört auch Friedrich Zimmermann, der die neue Konzertreihe in der Villa gemeinsam mit Angelika Kalchert organisiert und dem Publikum zu Beginn des Konzerts eine „ultimative musikalische Vitaminspritze“ verspricht, die viele der Anwesenden – der Altersdurchschnitt lässt es erkennen – in die Zeit ihrer Jugend katapultiert.

Songs wie „California Dreamin’“ von The Mamas and the Papas oder „Black Magic Woman” aus der Blues-Zeit der Band Fleetwood Mac mit Peter Green spiegeln nun mal ein einzigartiges Lebensgefühl wieder, das nichts und niemand so heraufzubeschwören vermag wie die Musik. Die „Soulshapes“ begehen aber nicht den Fehler, die Lieder einfach nur zu kopieren. All die Klassiker, die den Musikern viel bedeuten, interpretieren sie auf ihre ganz eigene Art und Weise. „Wir investieren unser eigenes Herzblut und Verarbeitungsgefühl“, sagt Gitarrist und Sänger Peter Schick, ein Urgestein der Stuttgarter Rockmusik. Mit Wissen und Witz führt er durch das Programm und liefert Infos zu den Wurzeln jedes einzelnen Stücks. „Wir spielen nicht Soul, aber mit Seele“, stimmt er mit einem Augenzwinkern auf die Songs ein. Zuviel verspricht er dabei nicht. Dass bei den „Soulshapes“ vier echte Könner am Werk sind, ist vom ersten Ton an zu spüren.

„Unchain My Heart“ von Ray Charles, später von Joe Cocker gesungen, lässt die Herzen ebenso höher schlagen wie „Don’t Let Me Be Misunderstood“, bekannt gemacht von den Animals, bei dem ein unnachahmliches Gitarrensolo Jubelstürme hervorruft. Dasselbe Spiel wiederholt sich immer wieder, egal ob bei Percussion-, Gitarren- oder Bassgitarrensoli. Dies alles noch übertreffend: Die großartige Stimme der aus Südafrika stammenden Sängerin Myra Pienaar, die Janis Joplin bei „Me and Bobby McGee“ in nichts nachsteht und den Songs immer wieder einen ganz besonderen Touch verleiht.

Wie gut, dass die Zollernstadt so gar nichts gemein hat mit der öden Stadt aus „Nutbush City Limits“ von Ike und Tina Turner. „Brav und ohne Rockmusik – hier in Hechingen sieht das ganz anders aus“, kommentiert Peter Schick sehr zum Vergnügen des Publikums. Das neue Musikformat kommt an in der Villa. Das ist nicht erst klar, als es Dylan-mäßig heißt „It’s All Over Now, Baby Blue.“