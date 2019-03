Thomas Schlipf informierte beim Förderverein Römisches Freilichtmuseum über den Stand der Forschung,

Prospektionen, geophysikalische Untersuchungen und immer wieder Grabungen, die Erstaunliches zu Tage fördern: Auf dem Gelände der Villa rustica in Stein wird nach wie vor eifrig geforscht. Und das soll, wie Thomas Schlipf betonte, auch in Zukunft so bleiben. „Ich kann Ihnen versichern: Es geht weiter“, räumte der Grabungsleiter im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fördervereins mit Gerüchten auf, dass das Landesamt für Denkmalpflege die Grabungen in Stein einstellen wolle. Es seien noch viele Fragen offen, die es zu klären gelte – vor allem die nach der Gesamtgröße der Anlage und den verschiedenen Bauphasen.

Bei den jüngsten Untersuchungen lag der Fokus unter anderem im Gebiet der westlichen und nördlichen Umfassungsmauern. Auf der Suche nach der Nordmauer oben im Bereich des Waldes sind die Forscher auf erstaunliche Funde gestoßen. So wurde eine Mauer gefunden, die komplett nach Norden umgekippt ist. „Ein wunderschön ausgearbeiteter Konsolenstein hat uns darauf hingewiesen, dass wir am Dachtrauf angelangt sind“, so Schlipf. Die Mauer sei Teil eines Gebäudes von bis zu elf Metern Höhe gewesen. Prospektionen hätten auf ein Gemäuer ohne Ecken und Kanten von mindestens 30 Metern Länge hingewiesen. Wider Erwarten müsse hier ein „ganz imposantes Gebäude“ gestanden haben. „In Stein ist alles möglich“, konstatierte Schlipf angesichts des überraschenden Fundes und stellte fest, dass die Umfassungsmauer demnach noch nördlicher liegen müsse, als bisher angenommen. Prospektionen sollen hierüber weitere Erkenntnisse verschaffen.

Weiter prospektiert wurde im vergangenen Jahr auch das sogenannte „Gebäude J“, ein großer Bau samt Eckrisaliten. Überhaupt sei es wichtig, einen Überblick zu erhalten, wie viele Gebäude insgesamt zum Gutshof gehörten und „wie das ganze Konstrukt überhaupt funktioniert hat.“ Die Aufarbeitung von „Altlasten“, das heißt, die genaue Untersuchung und Dokumentation aller Fundpunkte, habe viel dazu beigetragen „die Aussage dieses Gutshofs in den letzten vier, fünf Jahren zu erhöhen.“

Ein Alleinstellungsmerkmal erhält die Anlage in Stein durch die originalgetreue Rekonstruktion des Tempelbezirks, die bereits große Fortschritte gemacht hat. „Das sieht schon sehr römisch aus“, lobte Schlipf. „Das alles ist auch für uns vom Landesdenkmalamt Neuland“, bemerkte er im Hinblick auf die Ausgestaltung des Tempelbezirks. Filigrane Details wie der imitierte Marmor oder ein schmuckes kleines Rundbogenfenster würden schon jetzt sehr vielversprechend wirken. „Wir wollen versuchen, hier richtig Farbe reinzubringen“ – eben genau so, wie es bei den Römern üblich gewesen sei. Wichtig ist den Experten, dass alles Hand und Fuß hat. Bereits geplant ist die Ausgestaltung der Kassettendecke im fast fertigen Portikus mit einem „Götterhimmel.“ Auch das „Haus des Priesters“ macht Fortschritte.

Ansonsten stehe in diesem Jahr in Stein weiterhin Grundlagenforschung im Vordergrund, vor allem mittels weiterer Prospektionen. „Da müssen wir uns minutiös durcharbeiten, um ganz exakte wissenschaftliche Pläne zu bekommen, die dann in den Gesamtplan einfließen“, erläuterte Schlipf. Mindestens drei Bauphasen konnten auf dem Gelände der Villa rustica so bereits nachgewiesen werden. „In diesem und im nächsten Jahr sind sehr gute Forschungsergebnisse zu erwarten“, ist der Grabungsleiter überzeugt. Bei einer Denkmalstiftung seien bereits Mittel für die Anstellung eines Wissenschaftlers beantragt, der das gesamte Fundmaterial durchleuchten soll. Dies, so Schlipf, wäre vor allem nötig, um gute Grundlagen für den neuen Museumsführer zu bekommen, der in einigen Jahren erscheinen wird.