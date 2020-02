An der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang fand zum 40 Mal der Laurentius-Wettbewerb statt. Insgesamt zwölf Köche und 15 angehende Hotel- und Restaurantfachleute traten in diesem Jahr an und versuchten, hinter dem Herd und beim Service möglichst viele Punkte von der Jury zu ergattern.

Bei den Köchen siegte Yannic Schimpf vom Gasthaus Hirsch in Tübingen-Kilchberg mit seinem Menü.

Charmantes Doppel aus dem Hohenzollerischen

Aber im Service wussten zwei charmante junge Damen aus dem Hohenzollerischen zu überzeugen: Louisa Drössel vom Schloss Haigerloch und Jacqueline Tranzer vom Hofgut Domäne in Hechingen. Für die beiden Auszubildenden im dritten Lehrjahr war der Laurentius-Wettbewerb die ideale Gelegenheit, eine Generalprobe für ihre Abschlussprüfung zu durchlaufen. Jacqueline Tranzer war genau das der Hauptgrund, sich anzumelden: „Ich wollte einen Vorgeschmack auf die Prüfung bekommen“, erzählt sie.

Der Tag begann mit Vorbereitungen und Prüfungen in Theorie und Praxis, vom Bestimmen und Zusammenstellen eines Menüs aus dem Warenkorb mit dazu gehöriger Speisekarte oder Waren- und Lebensmittelkunde für die Köche.

Eine Schwarzwurzel ist keine Zigarre

Verschiedene Gegenstände galt es zu erkennen: „etwa Zitronengras, Grüntee, ein Silberputztuch oder spezielle Getränkegläser – man muss wissen, dass eine Schwarzwurzel keine Zigarre ist“, sagte Heidi Löhner schmunzelnd, die als Vizepräsidentin des Verbands der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister ebenfalls Teil der Jury war.

Für die Service- und Hotelfachkräfte gab es ebenfalls einen ausführlichen Theorieteil, dazu noch im Rollenspiel das Abfragen einer Telefonanfrage und ein Verkaufsgespräch.

Jeweils acht Teilnehmer aus beiden Berufen schafften es nach der Theorieprüfung in die Endrunde.

In vier Stunden mussten die Köche ein Vier-Gänge-Menü zubereiten, das die Servicekräfte am Abend geladenen Gästen servierten. Besetzt waren die festlich gedeckten Tische mit Gästen aus Schulen, Lieferfirmen und Sponsoren oder Verbänden.

Das könnte sich auch interessieren: