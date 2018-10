Hechingen Glückwunsch an die Erntebilder-Gewinner!

Glückwunsch an die Erntebilder-Gewinner!

Hechingen / Ernst Klett

Pünktlich zum miesen Wochenendwetter erinnern wir uns noch einmal an den schönsten Sommer aller Zeiten. Das funktioniert am besten mit den beiden sympathischen Gewinnern der HZ-Sommerfotoaktion „Ernte in Hohenzollern“. Birgit Hummel aus Hörschwag und Armin Pfeffer aus Stetten bei Haigerloch (rechts) hatten mit ihren Bildern die Jury überzeugt. Die Gutscheine fürs Hofgut Domäne überreichte Ihnen HZ-Redaktionsleiter Ernst Klett einschließlich eines herzlichen Dankes fürs Mitmachen. Nachzureichen, und das etwas kleinlaut, ist die Information, dass es bei Birgit Hummels Tomatenbild nicht um einen hungrigen Buben handelt: Die kleine Leni hatte den riesigen Appetit auf Früchte.