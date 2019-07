Dekan Christoph Neubrand weihte das neue Winterlinger Geläute. Die Vorgänger waren eine Leihgabe aus Polen.

Eine Glockenweihe ist ein sehr seltenes Ereignis, zumal in vielen Pfarrgemeinden die Glocken nicht selten über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte erklingen und nur kaum einmal ersetzt werden müssen.

Die bisherige Glocke in Winterlingen ist nicht defekt und voll funktionsfähig. Ihr Alter lässt sich genau bestimmen, da an der Glocke in polnischer Sprache neben dem Stifter der Glocke, der Gussort Topau, auch die Jahreszahl 1683 eingraviert sind. Was nicht viele wissen, ist jedoch die Tatsache, dass diese Glocke seit 65 Jahren nur geliehen war und demnächst wieder an ihren ursprüngliche Standort nach Polen überführt werden wird.

Die Winterlinger Kirche wurde von 1950 bis 1954 gebaut. Am Ende stellte sich die Frage, wie man kostengünstig zu einer Glocke kommen könnte. Das bischöfliche Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart wusste damals von einem sogenannten „Glockenfriedhof“ im Hamburger Hafen, auf dem viele von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmte oder geraubte Glocken lagerten. Die Winterlinger Glocke stammte aus Schlesien im heute polnischen Konczyce Wielkie. Gegen einen Leihvertrag und durch Vermittlung des Ordinariats kam sie dann auf die Alb.

Vor einigen Jahren begannen in der polnischen Heimat der Glocke, Pfarrei St. Michael, die Nachforschungen über ihren Verbleib. Im Deutschen Glockenmuseum in Günzburg, wo in der Nachkriegszeit alle Glocken in Deutschland registriert wurden, wurde man schließlich fündig. Pfarrer Andrzej Wieliczka stellte dann die Anfrage, ob die abhanden gekommene Glocke wieder in die alte Heimat zurückkommen könnte? Der Winterlinger Pfarrgemeinderat stimmte diesem Wunsch vorbehaltlos zu, und so wird in wenigen Wochen die Leihglocke von St Gertrud die Heimreise nach Osten antreten.

Eine der beiden neuen Glocken, die in der Glockengießerei Albert Bachert in Neunkirchen im Odenwald gefertigt wurden, ist in E2 gestimmt und dem Heiligen Franziskus gewidmet. Die zweite größere und mit 300 Kilogramm deutlich schwerere Glocke ist in A2 gestimmt und zeigt ein Bildnis der Kirchenpatronin, der Heiligen Gertrud von Nivelles.

Dekan Christoph Neubrand erinnerte in seiner Ansprache an die Geschichte der bisherigen Glocke und mahnte, dass es nie wieder zum Missbrauch der Glocken kommen dürfe. Er forderte die Gläubigen auf, sich für Versöhnung und Frieden einzusetzen. Anschließend fand ein Empfang vor der Kirche statt.