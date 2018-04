Jungingen Glockengeläut stört Untermieter nicht

Jungingen / Horst Bendix

Seit 2014 brüten an einem der Ecktürmchen des Kirchturms von „St. Silvester“ in rund 25 Meter Höhe Turmfalken.

Nachdem Eis und Schnee endgültig passé sind, die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht ist und das Vogelgezwitscher wieder in aller Herrgottsfrühe im Dorf zu hören ist, freut sich Roland Bosch, dass alles vorbereitet ist für Untermieter der gefiederten Art: Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Naturkunde und Umweltschutz Killertal (Ignuk) hat hoch droben über Jungingen wieder den Putzmann gegeben.

Seit dem Jahr 2014 brüten an einem der Ecktürmchen am hohen Turm der St.-Silvester-Kirche in gut 25 Meter Höhe Turmfalken. Zehn Jahre zuvor hatte das damalige Ignuk-Mitglied Siegmar Haiß einen Nistkasten hoch droben bei den Glocken angebracht. Die Vögel sind ganz offenkundig hart im Nehmen: „Das Glockengeläut stört die Untermieter nicht“, wie Roland Bosch jetzt beim Säubern des Nistkastens erklärt hat. Sie sind’s von Anfang an gewohnt: Sie hören es schon im Ei.

In den vergangenen Jahren hat sich eine stabile Turmfalkenpopulation in Jungingen entwickelt. Die Vögel brüten auch auf hohen Tannen, und hierüber ist der Vogelexperte Roland Bosch froh und glücklich. Seit vielen Jahren beobachtet der Ignuk-Vorsitzende die Vogelwelt des Killertals mit Argusaugen. Was ihm dabei besonders auffällt ist die rapide Abnahme der Singvögel. Als Bosch jetzt die Treppen zum Kirchturm hochgestiegen ist, hat er kleine Maueröffnungen entdeckt, in denen der ortstreue Mauersegler seine Heimat finden könnte. Das wäre von immensem Vorteil. Denn die Zeit ist endgültig vorbei, in denen sich dieser Vogel richtig entfalten kann: Die modernen Gebäude werden hermetisch abgeriegelt, sodass es zunehmend an Nistmöglichkeiten mangelt.

Deshalb will die Ignuk am Kirchturm einen Versuch starten, um den Mauersegler zu locken. Da oben gibt es frei zugängliche Winkel und Nischen, wo passende Nistkästen angebracht werden können. Die Mauersegler, so betont Roland Bosch, hinterlassen nur wenig Kot, um nicht Feinde anzulocken: Die Eltern reinigen das Nest und entsorgen die Exkremente andernorts.

„Wir wollen es probieren, um den Vogel des Jahres 2003 wieder in Jungingen heimisch zu machen. Wir wollen nicht, dass er auf Dauer ganz aus Jungingen verschwinden wird, darum haben wir das Projekt Mauersegler gestartet“, sagt der überzeugte Naturschützer. Auch andere Nistkästen, zum Beispiel für Schwalben, stehen bei der Ignuk bereit. Informationen sind bei Roland Bosch oder unter www.ignuk.eu zu haben.