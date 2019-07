Wegen Gleisbauarbeiten fährt auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen während der gesamten Sommerferien kein Zug. Stattdessen verkehren Busse.

Während der gesamten Sommerferien von Samstag, 27. Juli, bis einschließlich Dienstag, 10. September, finden an verschiedenen Stellen auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen umfangreiche Bauarbeiten der SWEG Schienenwege an den Bahnanlagen statt. Während dieser Zeit müssen alle Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn zwischen Hechingen und Gammertingen ausfallen. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten.

Die Busse halten in Hechingen, Hausen-Starzeln, Gammertingen Europastraße und Gammertingen direkt am Bahnhof. Für die anderen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der Buslinie 9: „B 32“ in Schlatt, „Unterführung“ in Jungingen, „Lamm“ in Killer, „Josef-Mayer-Straße“ in Burladingen West, „Rathaus“ in Burladingen, „Rathaus“ in Gauselfingen und „Hohenzollernstraße“ in Neufra. „Die gewohnten Anschlüsse bleiben in der Regel erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der SWEG.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft werden, und es können keine Fahrräder befördert werden. Lediglich einige im Fahrplan gekennzeichnete Busse an Sonntagen können bis zu sechs Fahrräder mitnehmen – die Beförderung von Kinderwagen und Rollstühlen hat allerdings Vorrang.

Die detaillierten Fahrpläne sind auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.hzl-online.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt die Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/18 06 11.

Der Grund für den Schienenersatzverkehr sind Gleisbauarbeiten, die die SWEG Schienenwege GmbH vom 22. Juli bis einschließlich 27. September – auch an den Wochenenden – sowohl in Tag- als auch in Nachtschichten mit Gleisbaumaschinen durchführt. So werden Gleise in mehreren Abschnitten auf einer Gesamtlänge von mehr als 2300 Metern vollständig erneuert. Hinzu kommen Sicherungen von Felswänden durch Übernetzungen und Instandsetzungen von Brückenbauwerken. Die Arbeiten betreffen den gesamten Streckenabschnitt zwischen Hechingen und Gammertingen. Es sei mit „bauüblicher Lärmentwicklung“ zu rechnen, teilt die SWEG Schienenwege GmbH mit und bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis.