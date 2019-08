Der gebürtige Hechinger Giovanni Zarrella plauderte in der SWR-Landesschau über sein erfolgreiches Italopop-Album und schwelgte in Erinnerungen an seine Kindheit in der Pizzeria „Zollerstuben“.

Kein Eros Ramazzotti, kein Umberto Tozzi, kein Adriano Celentano hat Giovanni Zarrella, den Chartstürmer mit italienisch-Hechinger Wurzeln, zu seiner Gesangskarriere inspiriert. Nein, wie der 41-Jährige am Dienstagabend dem Fernsehpublikum in der SWR-Landesschau verriet, ist sein einziges Musiker-Idol Papa Bruno Zarrella.

Damals in der Pizzeria „Zollerstuben“, als Papa Bruno „Que será“ sang

Im Interview mit Moderatorin Jana Kübel plauderte Giovanni locker und sympathisch aus Hechinger Kindheitstagen und erzählte, wie sein Vater, damals Betreiber der Pizzeria „Zollerstuben“ in der Schulstraße, freitag- und samstagabends kurz vor Mitternacht gerne die Gitarre rausholte und für seine Stammgäste Musik machte. „Mein Papa ist wirklich ein unglaublich toller Sänger und auch ein guter Gitarrist“, schwärmte der erfolgreiche Sohnemann und machte luftgitarrespielend vor, wie der Vater einst „Que será será“ trällerte: „Da habe ich das Glänzen in den Augen der Menschen gesehen.“ Sein Papa, so schloss Giovanni, habe ihn also zum Musikmachen inspiriert – und nicht irgendeine CD oder ein bestimmter Star. Und wenn die Moderatorin ihn nicht arg abrupt abgewürgt hätte, weil die Sendezeit am Ende angelangt war, dann hätte Giovanni bestimmt noch mehr Anekdoten zum Besten gegeben.

Unter den Top 5 der deutschen Charts

Von Bruno Zarrella mitgekriegt hat Giovanni jedenfalls alles, was ein echter Italo-Popsänger braucht: Stimme, Charme, Hingabe, Ausdrucksstärke. Ohne diese Eigenschaften hätte es sein aktuelles Soloalbum „La Vita è bella“ niemals unter die Top 5 der deutschen Charts geschafft. Dort rangiert es zur Zeit und beschert dem einstigen „Bro’Sis“-Teenie-Star und von vielen Fernsehsendern gefragten Moderator und Entertainer einen neuen Karriere-Höhenflug. In Giovannis Worten lautet das Erfolgsrezept so: „Wenn deutscher Schlager von der italienischen Sprache geküsst wird, dann ist das einfach ein perfect match.“

Helene Fischer und Andrea Berg auf Italienisch

In der „Landesschau“ waren ein paar Video-Ausschnitte zu sehen, die einen immer elegant ge­kleideten Giovanni Zarrella vor italienischen Bilderbuchkulissen zeigen. Und er singt – gemäß dem Motto seines Albums – die erfolgreichsten deutschen Schlager der jüngeren Vergangenheit in italienischen Versionen. Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ heißt bei ihm „Anche tu“, Matthias Reims „Verdammt ich lieb dich“ kommt als „Ti amo si“ daher, und Andrea Bergs „Du hast mich tausendmal belogen“ lautet auf Italienisch nicht weniger anklagend: „Tu mi hai mentito mille volte“. Im Fernsehstudio erzählte der Künstler, vorgestellt als „Italo-Popsänger aus Hechingen“, von Fanreaktionen auf seine Fassung von Wolfgang Petrys „Wahnsinn“. In Giovannis Fassung heißt es: „Dammi ancora una notte sei bella“ (Schenke mir nochmal eine so schöne Nacht). Und obwohl er auf ein Pendant zu Petrys legendärem „Hölle, Hölle, Hölle“ verzichtet hat, schallt es ihm jetzt aus allen Ecken der Republik entgegen: „bella, bella, bella“.

Lebensmotto: „La Vita é bella“

Apropos bella: „La Vita è bella“ („Das Leben ist schön“) ist nicht nur Giovannis Albumtitel, sondern auch sein erklärtes Lebensmotto, das er sich schon vor vielen Jahren auf seinen rechten Unterarm tätowieren ließ – zu der Zeit, als sein Sohn geboren wurde. Damals, so erzählte der Sänger, sei ihm klar geworden, „was der Sinn des Lebens ist“: eine Familie zu gründen und Kinder beim Großwerden zu begleiten.

Die Familie, bekannte Giovanni, sei „die Basis seines Glücks“ – „ich bin mit der Frau zusammen, die ich über alles liebe“, lautete die Hommage an Jana Ina, mit der er zwei Kinder hat und die ihn vor etwas mehr als zehn Jahren, als er nach ersten Karriereknicks „in ein bodenloses Loch gefallen“ sei, wieder auf die Beine geholt habe.

Beinahe-Trennung von Jana Ina

Freimütig erzählte Giovanni, wie er 2008 eine Trennung auf Zeit suchte, um Abstand zu gewinnen, seine brasilianische Frau ihm aber klar gemacht habe: „Du gehst nirgends hin. Wenn Du jetzt weggehst, wird es kaputt gehen.“ Er blieb und hat es nach eigenen Worten nie bereut: „Seither wurde es jeden Tag schöner“, und jetzt sei sein Leben „einfach traumhaft“.

Und in diesem Leben spielen Mama Clementina, Papa Bruno und die Geschwister nach wie vor eine ganz wichtige Rolle. Seine Eltern bezeichnete er vor Fernsehpublikum als „absolutes Traumpaar“ und machte keinen Hehl aus der Rollenverteilung: „Mama ist die, die in der Familie das Zepter in der Hand hält.“

„Bruno, alles schön und gut“

Sie sei es einst auch gewesen, die in Hechingen den Beschluss zur Pizzeria-Gründung gefasst habe, nachdem ihr Mann sich ohne durchschlagenden Erfolg als Musiker probiert hatte. „Sie sagte: Bruno, alles schön und gut. Jetzt haben wir’s lange genug probiert. Jetzt müssen wir Geld verdienen.“ Dabei hatten sich Giovannis Eltern kennengelernt, als der junge Bruno im Hechinger „Museum“ auf der Bühne stand – und sang. „Meine Mama“, erzählte Giovanni, „hat ihn bewundert“.

Auch interessant: