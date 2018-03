Information Gewerbeflächen sind knapp

Hechingen / Thomas Jauch

Schnelles Internet, Verkehrsentwicklung und Bauplätze für Industrie und Gewerbe waren aktuelle Themen beim IHK-Unternehmergespräch im Hechinger Ratssaal am Montag. Rund zwei Dutzend Unternehmerinnen und Unternehmer aus Hechingen waren der Einladung gefolgt und diskutierten mit dem Ersten Beigeordneten Philipp Hahn und dem Leiter der IHK-Geschäftsstelle Zollernalbkreis, Matthias Miklautz.

Philipp Hahn erklärte bei der Begrüßung, er sei dankbar, dass die Geschäftsstelle 2017 eingerichtet worden sei und Matthias Miklautz als dauerhafter Ansprechpartner für Gewerbe und Industrie vor Ort zur Verfügung stehe.

Miklautz referierte eingangs auch die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage 2017: Im Fokus standen auch dort Probleme bei der Breitbandversorgung, der Verkehrserschließung und dem Angebot an Gewerbeimmobilien und -flächen. Als Stärken waren für Hechingen die Versorgungssicherheit in punkto Stromversorgung, die allgemeine Sicherheit und ganz besonders die Unternehmensnetzwerke genannt worden.

In der Diskussionrunde konnte Philipp Hahn auf die jüngst erfolgte Vergabe der Tiefbauarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabeln im Bereich Lotzenäcker, Nasswasen und Sickingen verweisen. Hier sei man leider im Verzug, da die erste Ausschreibung aufgehoben werden musste. Hahn kündigte einen Sachstandsbericht zum schnellen Internet in der Gemeinderatssitzung im Mai an. Über die Verkehrsplanung, sowohl bezüglich Straße als auch Schiene, berichtete Matthias Miklautz. Bei der B 27 wird das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Abschnitts Nehren-Bodelshausen voraussichtlich 2018 abgeschlossen, die anschließende Bauzeit ist mit vier Jahren veranschlagt. Beim Schindhau-Tunnel in Tübingen wird das Planfeststellungsverfahren voraussichtlich 2019 starten, die Bauzeit wird mit sieben bis zehn Jahren angegeben. Beim Schienenverkehr ist es unerlässlich, dass die Strecke nach Stuttgart elektrifiziert wird, ansonsten können nach der Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs keine Züge mehr direkt nach Stuttgart fahren, ein Umsteigen in Tübingen wäre dann zwingend notwendig.

Weitere diskutierte Standortfaktoren waren die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen, Wohnraum und Fachkräften. Der Erste Beigeordnete erklärte, dass leider kaum mehr frei verfügbare Gewerbeflächen vorhanden seien. In Sachen Wohnraum konnte er auf das geplante Neubaugebiet Killberg verweisen. Matthias Miklautz von der IHK prognostizierte für die Zukunft eine Zunahme des Fachkräftemangels. Der Zollernalbkreis habe allerdings hohe Ausbildungsquoten, lobte er die Unternehmer. Er erläuterte diverse Programme, mit der die Industrie- und Handelskammer dem Mangel entgegenzuwirken versucht.

Bei einem abschließenden „Get Together“ wurden die Themen des Abends in Gesprächen

vertieft.