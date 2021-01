Der Arbeitsmedizinische Dienst des Tüv Rheinland stärkt seine Präsenz in Süddeutschland: „Um sein Leistungsangebot in der Region Zollern-Alb auszubauen, hat Tüv Rheinland zum 1. Januar 2021 die Pegasus-Gesellschaften übernommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

1993 von Michael Wagner gegründet

Pegasus wurde 1993 von Dr. med. Michael Wagner gegründet und hat seinen Sitz in Hechingen. „Hier verbinden sich zwei starke Marken auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin und des Arbeitsschutzes. Unser Ziel ist es, die erste Adresse für Gesundheit und Arbeitsschutz zu sein“, erklärt Burkhard Diehl, Geschäftsführer der AMD Tüv Arbeitsmedizinische Dienste GmbH. „Wir wollen Arbeit und Arbeitsplätze langfristig gesund und sicher gestalten. Gemeinsam entsteht ein erheblicher Mehrwert für unsere Kunden in der Region und in ganz Deutschland.“

Mit mehr als 700 Beschäftigten an rund 55 Standorten zählt Tüv Rheinland zu den größten Anbietern von qualifizierten Arbeits- und Gesundheitsschutz-Dienstleistungen in Deutschland.

Gesunde und motivierte Mitarbeitende sind ein bedeutender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Um dieses Ziel dauerhaft erreichen zu können, sind der Arbeits- und Gesundheitsschutz zentrale Elemente. Viele Unternehmen in ganz Deutschland setzen dabei auf die Unterstützung der Arbeitsmedizinischen Dienste von Tüv Rheinland mit leistungsstarken und ganzheitlichen Angeboten – von Vorsorgeuntersuchungen über betriebliches Gesundheitsmanagement bis zum Arbeits- und Brandschutz.

Die ganzheitliche Betreuung in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und betrieblichem Gesundheitsmanagement stehen bei Tüv Rheinland und Pegasus im Fokus ihrer vielfältigen Leistungen. Interdisziplinäre Teams von Fachleuten gestalten systematisch und nachhaltig präventive Strukturen und Prozesse in den Unternehmen. Zudem werden Mitarbeitende zu einem eigenverantwortlichen und gesundheitsbewussten Verhalten befähigt.

Firmengründer bleibt als Berater an Bord

„Seit über 25 Jahren ist die Pegasus kompetenter Begleiter für gesundheits- und sicherheitstechnische Fragen“, sagt Dr. Michael Wagner, der bisherige Inhaber von Pegasus.

Und weiter: „Die jahrelangen Erfahrungen unserer Spezialisten sind Garant für eine individuelle Beratung und Betreuung von Unternehmen und deren Mitarbeitende. Daher freut es mich umso mehr, dass meine Mannschaft in den Reihen von TÜV Rheinland hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen bekommt.“

Mit dem Übergang zum Tüv Rheinland wird Wagner dem Unternehmen, das er 1993 gegründet hat, weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.