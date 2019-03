Ersatz für die gut 200 Parkplätze soll her, wenn ab September Baustelle ist. Das fordern Geschäftsleute vom Bürgermeister.

Alles ruhig an der Obertorplatzfront? Mit der Tiefgarage sind alle Streitereien begraben? Nein. Der Stadt und dem Gemeinderat drohen weiteres Ungemach. Geschäftsleute, Gastronomen und Freiberufler am und rund um den zentralen Platz der Oberstadt sammeln jetzt Unterschriften für neue Parkplätze. Ihre Forderung: Wenn umgestaltet wird, das Obertor also zur Großbaustelle wird, muss Ersatz vorhanden sein für die dann wegfallenden annähernd 200 Stellflächen. Das dürfte im Rathaus für Großalarm sorgen. Denn noch steht die Stadtverwaltung mit leeren Händen da.

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hahn, da wir im Bereich des Obertorplatzes unseren Lebensunterhalt verdienen und/oder Kunden bzw. Patienten der lokalen Geschäfte, Cafés sowie Arztpraxen etc. sind, sprechen wir uns gegen die geplante Neugestaltung des Obertorplatzes aus, wenn kein konkreter Lösungsvorschlag besteht, wo die Kunden der lokalen Geschäfte und Arztpraxen während der Umbaumaßnahmen und auch danach parken sollen.“ Ansprechpartner für die Aktion ist Friseurmeister Oliver Heugel.

Weil im Bereich des Platzes und hinter dem Hotel Klaiber gut 200 Stellplätze entfallen, sehen die Initiatoren ihre Existenz und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter gefährdet. Extrem sogar. Deshalb bittet man den Bürgermeister um einen „akzeptablen“ Lösungsvorschlag. Dieser soll mindestens eine Woche vor der geplanten Bürgerversammlung zum neuen Obertorplatz am Montag, 25. März, vorliegen – „damit dieser unhaltbare Zustand bis zum Baubeginn beseitigt wird.“ Letzterer soll, daran hält Stadtoberhaupt Phililipp Hahn bislang eisern fest, im September sein.

Wie berichtet, haben sich Stadt und Gemeinderat nach dem mehrheitlichen Aus für die jahrelang umstrittene Tiefgarage darauf geeinigt, die Durchgangsstraße auf die Westseite des Platzes bei der Buchhandlung zu verlegen. So soll der Platz nicht mehr in der Mitte durchschnitten werden. Es gibt zwei Gestaltungsvarianten: eine eher historische, eine modernere. Beide haben eins gemeinsam: Es gibt nur noch ganz wenige Stellplätze für Kurzzeitparker. Einen überraschenden Vorstoß des Bürgermeisters, klammheimlich wieder mehr Parkplätze einzuplanen, hat der Gemeinderat mit großem Hurra abgeschmettert.

Die Freien Wähler haben vor Wochen die Untersuchung von Alternativen für die ab Herbst fehlenden Parkplätze in Auftrag gegeben. Sie warten noch auf Antwort. Am 25. Mai soll der Gemeinderat über das neue Gesicht des Platzes entscheiden.