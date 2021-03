Seit Sommer 2016 ist Gerhard Jauß, der einstige Chef des Diasporahauses Bietenhausen, schon im Ruhestand. Doch für Jauß fühlt es sich gar nicht so an, denn als Rentner ist er nicht minder aktiv.

Er gehört der Volleyballgruppe in Bietenhausen an, unternimmt ausführliche Spaziergänge, zum Beispiel auf die Alb oder nach Beuren, fährt mit seinem Rennrad bei schönem Wetter, macht monatliche Ausflüge mit seinem Rangendinger Jahrgang, telefoniert oder trifft sich regelmäßig mit ehemaligen Leitungskollegen des Diasporahauses Bietenhausen, liest interessante Bücher und hat sowohl drei Tages- als auch zwei Wochenzeitungen abonniert. Und außerdem hat er jetzt auch viel Zeit für seine Familie samt Enkeln – zumindest vor den Coronazeiten. Aber, dass er keine Terminverpflichtungen mehr hat, das genießt der 69-Jährige, der am heutigen Tag sein neues Lebensjahr begrüßt: Er feiert am Montag, 22. März, seinen 70. Geburtstag.

Nicht groß feiern wegen Corona

Sicherlich wird der Fan des guten Kaffees sich einen Espresso aus der erstklassigen Maschine seines Heims genehmigen, den Politikteil seiner Zeitungen ganz genau studieren und mit seiner Frau Gisela frühstücken.

Aber groß feiern wird er seinen Ehrentag nicht, denn die momentane Corona-Lage lässt das leider nicht zu. Vielleicht kommt Sohn Alexander mit Frau Sarah und den Enkeln Matheo und Tilda vorbei, dann wird etwas Leckeres gekocht, und es könnte doch ein sehr schöner Tag werden.

Als Jugendschöffe tätig

Geradezu nahtlos ging sein Amt als Vorsitzender des Diasporahauses in ein ehrenamtliches über. Seit mehr als vier Jahren ist Gerhard Jauß Jugendschöffe am Amtsgericht Hechingen.

Er wurde von der Gemeinde Rangendingen dafür vorgeschlagen – und nicht ohne Grund. Bei seiner neuen Tätigkeit hilft dem Diplom-Pädagogen sein Verständnis für die jungen Menschen, das er im Laufe seiner Berufserfahrung erworben hat. Er kann die Thematiken gut einordnen. Die meisten Verhandlungen sind Drogengeschichten, einmal ging’s auch um Betrug.

Unvoreingenommen geht’s in die Prozesse

Der Ruheständler kommt dann immer unvoreingenommen in den Gerichtssaal hinein und berät am Ende des Prozesses, mit einer weiteren Schöffin und der Richterin, was das beste Urteil sein könnte. „Und das ist immer sehr spannend“, sagt er. Allerdings fielen diese Entscheidungen weniger bestrafend aus. Vielmehr würden er und seine Mitstreiter versuchen, den jungen Angeklagten noch Lebenschancen einzuräumen.

Wunsch nach mehr allgemeinen Engagement

Und so findet Gerhard Jauß: „Wenn sich jeder engagieren würde, dann hätten wir kein Problem mit dem Ehrenamt.“ Ihm hat es in seinem Leben immer schon Spaß gemacht, sich zu engagieren. Er war bereits Ortschaftsrat in Bietenhausen, Mitglied im Rangendinger Gemeinderat sowie Bietenhausener Ortsvorsteher.

Mitarbeiterzahl verdoppelt, Unterbringungszahlen verdreifacht

Seine Karriere ist auch beachtlich: Lange Zeit hat Gerhard Jauß als Direktor die Geschicke des Diasporahauses Bietenhausen geleitet. In der sozialen Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien hat Gerhard Jauß dafür gesorgt, dass sich die Mitarbeiterzahl zum Schluss seiner Amtszeit von 125 auf 360 Personen mehr als verdoppelt hat.

Auch die dezentralen Außenstellen, die Schulen und sozialpädagogischen Außenstellen, haben sich unter seiner Regentschaft ordentlich erhöht: Die Unterbringungszahlen wurden verdreichfacht.

In der Tagesgruppe fing es an

Als 27-Jähriger hatte er dort bei der Tagesgruppe im Diasporahaus Bietenhausen angefangen. Das war eine Innovation, ein neues Konzept, das Karl Späth und Jauß erstmals bundesweit etablierten. Bis dahin hatte man in diesem Bereich nur stationäre Arbeit gekannt: Kinder, die in Wohngruppen lebten und betreut wurden.

Die Tagesgruppe zeichnete sich dadurch aus, dass die Jungen und Mädchen morgens in die Schule, in der Regel im Diasporahaus, gingen, mittags betreut wurden und abends und an den Wochenenden zuhause waren – in ihrem Lebensumfeld. Und damit das funktioniert, mussten Jauß und die Pädagogen eine intensive Elternarbeit und eine strukturierte Gruppenarbeit machen. An die Freizeiterlebnisse in den Ferien, Radtouren in Norddeutschland, Bergwanderungen und andere „irre Sachen“, erinnern sich die ehemaligen Schüler heute noch gern und freudig, weiß Jauß.

Diasporahaus machte sich damals einen Namen

„Da hatte sich das Diasporahaus damals bundesweit einen Namen gemacht“, betont Jauß. Dann ging der damalige Direktor Erich Niethammer in den Ruhestand, am 1. Januar 1988 wurde Jauß Geschäftsführer.

Was zeichnet einen guten Chef aus?

1994 wurde er zum Direktor des Diasporahauses ernannt. Und was zeichnet einen guten Chef aus? „Ein guter Chef zeichnet sich dadurch aus, dass er gute Entwicklungen in der Einrichtung nicht verhindert“, findet Gerhard Jauß – und das hat er zeitlebens so versucht.

„Und das war mir auch wichtig diese Beteiligungen, manchmal vielleicht zu viel Rücknahme von mir selbst.“

Erst einmal ein harter Übergang

Die erste Zeit im Ruhestand war schon hart für Jauß. Das sei wie bei einem Sportler, der ständig trainiert, schafft und auf Leistung getrimmt wird. Er habe „bis zum Schluss auf 180 geschafft“, erzählt der 70-Jährige – und dann war das alles auf einen Schlag vorbei.

„Also da habe ich eine Weile gebraucht, ich schätze mal, so ein starkes Jahr oder anderthalb, bis ich dann sozusagen auch vom Rhythmus her, das alles, im Hier und Jetzt genießen konnte und mir nichts fehlte“, erzählt er.

Wichtigstes kommunalpolitisches Ehrenamt: Ortsvorsteher in Bietenhausen

Das wichtigste kommunalpolitische Ehrenamt war für Jauß der Posten des Ortsvorstehers. Er lebte damals mit seiner Familie in der Dienstwohnung des Diasporahauses in Bietenhausen. „In den ersten Jahren war es enorm“, erinnert sich der 70-Jährige.

Resonanz ist „unglaublich“

Da seien die Bietenhausener mit ganz vielen Anliegen auf ihn zugekommen. Dabei ging es um alles Mögliche, um Alltagsthemen, wie die kaputte Straßenlaterne. In den ersten Jahren konnte man noch den Personalausweis auf der Ortschaftsverwaltung beantragen. „Und das war oft der Anlass, dass die Leute gekommen sind. Dann entspannten sich Gespräche.“

Er habe dann Statistiken geführt, wie viele Besuche er während der Sprechstunde gehabt habe. „Es war unglaublich“, sagt er, „wirklich“. In der einen Stunde jeden Mittwochabend habe es immer viele Gespräche, Kontakte und Hinweise gegeben.

Sofortige Rückmeldung

Wenn dabei ein Mitbürger auf die defekte Laterne hinwies, habe Jauß gesagt: „Ich kümmere mich darum.“ Dann rief er am nächsten Tag den Rangendinger Bauhof an, und der Mitarbeiter sicherte seine Unterstützung zu.

Und dann rief Jauß am selben Tag noch den Bietenhausener Bürger an, um ihn darüber zu informieren, dass morgen jemand vorbeikommt und das richtet. Dann fragte Jauß den Bietenhausener, ob er ihm Bescheid geben könnte, wenn die Laterne wieder funktioniere. „Sprich, die haben eine Rückmeldung gekriegt“, so der 70-Jährige.

„Und dann waren die total begeistert, das haben die nicht gekannt“, sagt er. Er hatte stets das Gefühl: „Ich werde voll akzeptiert in der Rolle des Ortsvorsehers, weil ich mit den Leuten sprechen konnte und das auch noch heute kann.“

Eigene Akzente gesetzt

In dieser Zeit etablierte er zum Beispiel die Gemarkungsputzete. Beim ersten Mal waren da 20 Leute da, die mithalfen. Da ging ihm als Ortsvorsteher „das Herz auf“. „Und das macht noch heute Freude, zu wissen, du hast da etwas gestaltet, was bleibt, was nachhaltig wirkt“, sagt der Mann, dessen Credo immer war: „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit Hand und Fuß, mit Herzblut, mit Leidenschaft und aus tiefer Überzeugung und auch ehrlich.“

Eigene Wahlliste ins Leben gerufen

Sogar eine eigene Wahlliste hatte Jauß bei seinen zweiten Kommunalwahlen 2004 zusammengestellt: „Aktiv für Bietenhausen“. Und kurz vor seinem Ausscheiden 2015 hatte er seinen Nachfolger aufgebaut: Josef Pfister, der heute noch Ortsvorsteher ist.

Manchmal „Heimweh“

Und deshalb plagt ihn manchmal noch das Fernweh nach Bietenhausen, das 36 Jahre sein Lebensmittelpunkt war, denn der Ruheständler wohnt mittlerweile jetzt im Winterrain in Rangendingen.

„Das war die Heimat“, sagt er und fügt hinzu: „Das fehlt mir schon.“ Wobei er auch in Rangendingen als ehemaliges Gemeinderatsmitglied kein Unbekannter ist.

Seine Wünsche für die Zukunft

Manchmal trifft er sich mit Weggefährten. „Ich hoffe jetzt, dass das mit dem Volleyball mal wieder klappt, wenn die Coronazeiten herum sind.“ Aber er findet: „Jedes hat seine Zeit.“

Und sein Wunsch für die Zukunft? „Gesund bleiben“, sagt er, „und, dass ich weiterhin so aktiv bleiben kann – körperlich und geistig“. Und dass er noch etwas von der Entwicklung seiner Enkel und seines Sohnes mitbekommt.

Das sei ja auch spannend. Entwicklung sei ohnehin immer spannend, findet der jahrzehntelange Pädagoge, Stillstand dagegen langweilig. Aber das wird Gerhard Jauß wohl auch im Ruhestand nie passieren.