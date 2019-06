Der Weilheimer Stimmenkönig strebt nun auch das Amt des Ortsvorstehers an. Er braucht aber einen Koalitionspartner.

In acht Hechinger Stadtteilen wurden am 26. Mai neue Ortschaftsräte gewählt. In mindestens vier davon – Bechtoldsweiler, Sickingen, Stein und Stetten – werden die neuen Gremien einen Wechsel im Amt des Ortsvorstehers zu managen haben. Der Auswahlprozess verspricht hie und da Spannung, dürfte jedoch weitgehend einvernehmlich verlaufen, weil überall nur eine einzige Liste zur Wahl angetreten ist.

Ganz anders ist die Situation im Stadtteil Weilheim, wo drei Listen um die Gunst der Wählerschaft konkurriert haben. Im Hechinger Westen werden Koalitionsverhandlungen notwendig, um eine Mehrheit für einen neuen Dorfchef (oder für die noch amtierende Dorfchefin?) zu organisieren. Denn die Wählerinnen und Wähler haben ihre Gunst überraschend gleichmäßig auf die drei Wahlvorschläge verteilt. „Aktiv für Weilheim – erhalten und gestalten“, die Liste von Ortsvorsteherin Ingrid Riester, die freilich Josef Wolf als ihren Ortsvorsteher-Kandidaten präsentierte, erhielt mit 1064 die meisten Stimmen und damit auch die meisten Sitze (drei), allerdings keine Mehrheit im Siebener-Gremium. Denn zwei Sitze gingen an Michael Zinnebner Liste „Gemeinsam für Weilheim“ (mit 915 Stimmen insgesamt auf Platz 2) und weitere zwei Mandate an Gerd Eberweins Liste „Wir für Weilheim“. Diese kam zwar mit insgesamt 734 Stimmen auf Rang 3 ins Ziel, weist aber eine Besonderheit auf: Ihr Spitzenkandidat, Sportvereinschef und Hutzlabäuch-Aktivist Gerd Eberwein, wurde von der Wählerschaft mit 525 Kreuzchen zum klaren Stimmenkönig gekrönt. Zum Vergleich: Ingrid Riester brachte es als Beste ihrer Liste auf 218 Stimmen, Michael Zinnebner als Topmann seines Wahlvorschlages auf 289.

Und genau aus diesem Vertrauensvorschuss, den ihm die Weilheimer mitgegeben haben, leitet Eberwein auch den Anspruch aufs Ortsvorsteheramt ab. Das verdeutlichte der 51-jährige Verwaltungsbeamte und Vater von vier Kindern jetzt noch einmal auf Nachfrage der HZ: Er habe vor der Wahl gesagt, dass er sich als Ortsvorsteher bewerbe, „und nach der Wahl gilt nichts anderes“. Nachdem sich aus seinem Wahlergebnis „ein gewisser Stimmenvorsprung“ ablesen lasse, hätte ihn sehr viele Mitbürger in seiner Kandidatur bestärkt.

Eberwein weiß freilich, dass er und seine ebenfalls ins Gremium gewählte Listenkollegin Heike Barth im Ortschaftsrat ebenso wenig eine Stimmenmehrheit haben wie die beiden anderen Listen. Deshalb, so sagt er, habe er „bereits Gespräche geführt“, die ihn nach eigener Aussage „zuversichtlich“ stimmen, eine Mehrheit bei der Ortsvorsteherwahl zu bekommen.

Auch wenn Eberwein seine Absicht bekräftigt, „mit allen reden“ und „alle Gruppen ins Boot holen“ zu wollen, um „gemeinsam“ das Beste für Weilheim zu erreichen und niemanden gegeneinander auszuspielen, sind seine ersten Ansprechpartner offenbar Michael Zinnebner und dessen ebenfalls in den Ortschaftsrat gewählter Listenkollege Tobias Kopf gewesen. Denn Ortsvorsteherin Ingrid Riester ließ die HZ wissen, sie habe noch keine Gespräche geführt. Michael Zinnebner war derweil für eine Stellung nahme nicht zu erreichen.

Spannend bleibt es also allemal im Stadtteil mit den Störchen, in dem sich entscheidet, ob die Hechinger Ortsvorsteherriege bald ein fünftes neues Gesicht bekommt.