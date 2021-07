Alle 36 Schüler der der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen haben die Prüfungen bestanden – und das teils mit einem guten Notendurchschnitt, wie die vielen Preise und Belobigungen zeigen.

26 Zehntklässler schlossen mit der Mittleren Reife ab. Ein Schüler, der an der GMS durchgängig auf dem erweiterten Niveau arbeitete, erhielt das Versetzungszeugnis in die gymnasiale Oberstufe. 13 von ihnen nutzen das Sprungbrett, um in Hechingen, R...