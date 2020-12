Das Land Baden-Württemberg vergibt auch 2020 umfassende Zuschüsse zu Bauprojekten an Schulen von den Kommunen. Die Gemeinde Rangendingen profitiert davon.

Moderne Lern- und Lebensräume schaffen

„Mit diesen Investitionen stellt die grün-schwarze Landesregierung unter Beweis, dass ihr eine gute Bildung und Schulinfrastruktur ein wichtiges Anliegen ist. Wir schaffen moderne Lern- und Lebensräume“, teilt die Grüne-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden mit. Von der Schulhausbauförderung profitiert der Landkreis Sigmaringen und Zollernalbkreis mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 4,98 Millionen Euro.

Landeswirtschaftsministerin ist entzückt

Geplant sind die folgenden Baumaßnahmen: Erweiterung und Umbau des Hohenzollerngymnasiums für 2,56 Millionen Euro (Sigmaringen), Erweiterung der Joachim-Schäfer-Schule (GMS Rangendingen/Hirrlingen) für 1,297 Millionen Euro (Rangendingen) sowie der Umbau der Gemeinschaftsschule Rosenfeld für 1,13 Millionen Euro (Schulverband Kleiner Heuberg). Die Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut frohlockt: „Es freut mich sehr, dass die beiden Schulen aus dem Zollernalbkreis im Rahmen des Schulbauförderungsprogramms 2020 ausgewählt wurden. Gerade jetzt ist es wichtig, unsere Schulen zu stärken.“

Neue Anforderungen an ein Schulgebäude

Die Einführung neuer pädagogischer Konzepte an Schulen und die heterogenere Schülerschaft führen zu veränderten Anforderungen an ein Schulgebäude, so Hoffmeister-Kraut weiter. Dazu gehören auch der Ausbau von Ganztagesangeboten sowie die Herausforderungen der Inklusion.

„Kommunale Schulträger sind deshalb bei dieser weisungsfreien Pflichtaufgabe zu unterstützen, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen“, so Hoffmeister-Kraut.

Land gibt zwei Jahre lang 400 Millionen Euro dafür aus

Dieses und kommendes Jahr sind insgesamt 400 Millionen Euro für die Förderung des Schulhausbaus und der Schulbausanierung im Kommunalen Investitionsfonds veranschlagt. Das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen der Schulbauförderung einen Regelzuschuss im Höhe von 33 Prozent des als förderfähig anerkannten Bauaufwands.