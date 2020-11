Davide Licht tritt seine Stelle im Burladinger Rathaus am 1. Dezember an. Was er monatlich verdient – darüber muss der Gemeinderat erneut beschließen In einer Abstimmung entschied sich das Gremium für die Besoldungsstufe B 2. Wie sich herausstellte, ist dies Abstimmung jedoch ungültig. © Foto: MDV