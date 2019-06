Der Gemeinderat Rangendingen unterstützt das neue musikalische Angebot der örtlichen Gemeinschaftsschule.

Der örtliche Musikverein möchte gemeinsam mit der Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung sowie der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen eine Bläserklassen-AG einrichten. Das neue Angebot richtet sich demnach an die Dritt- und Viertklässler, die die Bildungseinrichtung besuchen. Die Gemeinde Rangendingen wird das Projekt finanziell unterstützen. Dafür sprach sich der Rat am Montag geschlossen in seiner Sitzung aus.

Die Bläserklassen-AG wäre für die Eltern ohne die Hilfe der Gemeinde Rangendingen eine sehr kostspielige Angelegenheit gewesen. Allein der Dirigent kostet 90 Euro pro 45 Minuten. Die Miete pro Instrument schlägt mit 15 oder 25 Euro zu Buche. Die Anschubfinanzierung durch die Gemeinde Rangendingen sei wichtig, „sonst wird es zu teuer für die Schüler“, resümierte Bürgermeister Johann Widmaier, und das könnte dann zum sogenannten Erdrosselungseffekt führen, was bedeutet, dass das Angebot schon von vornherein aufgrund der Kosten für einige Familien nicht infrage kommt. Die kalkulatorischen Gesamtkosten hätten den monatlichen Teilnahmebeitrag für die Schüler um das Doppelte überstiegen.

Daher schlug die Gemeindeverwaltung dem Rat vor, die Gemeinschaftsschule und weiteren Initiatoren bei der Einrichtung einer Bläserklassen-AG zu unterstützen. Solange kein Lehrer für die Leitung zur Verfügung steht, werden auch die Dirigentenkosten übernommen werden. Nun beträgt der monatliche Beitrag pro Schüler, der den Instrumentalunterricht oder das Klassenmusizieren, die Instrumentenmiete sowie die Dirigentenkosten umfasst, maximal 30 Euro.

Dass ein geringer, subventionierter Betrag mehr Kinder animieren würde, ein Bläserinstrument an der Schule zu erlernen, fand auch Magdalena Dieringer (Freie Wähler). Die Gemeinderätin betonte, dass mit dem neuen Angebot auch die Attraktivität der Bildungseinrichtung gesteigert werde. „Wir leben vom Vereinsleben. Wir unterstützen das schon immer“, sagte sie bezüglich des Engagements des Rangendinger Musikvereins.