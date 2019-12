In der Gemeinde Grosselfingen soll endlich wieder kräftig gebaut werden. Darin sind sich die Gemeinderäte einig. Gleich drei Baugebiete sollen nun auf den Weg gebracht werden. Allerdings haben bei allen Verfahren die Behörden noch ein Wort mitzusprechen. Welches erhoffte Baugebiet letztendlich realisiert wird, wie die Reihenfolge aussehen könnte, steht also noch nicht fest.

Über 70 Bauplätze geplant

Der Grosselfinger Gemeinderat hat sich ja nicht das erste Mal Gedanken darüber gemacht, wo Bauplätze entstehen könnten. Vorige Woche gab es eine Klausurtagung. Und so ging es in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend fix. Aufgestellt werden die Bebauungspläne „Östlich der Egartstraße“, „Unter Lauen II“ und „Nördlicher Ortseingang“.

Östlich der Egartstraße: 22 Plätze

►Östlich der Egartstraße: Die 1,9 Hektar liegen direkt nördlich des Ortskerns. Begrenzt wird die Fläche im Osten durch bestehende Wohnbebauung an der Bruderschaftsstraße sowie unbebaute Flächen, im Süden durch Wohnbebauung an der Schrietgasse, im Norden durch Wohnbebauung an der Hainburgstraße sowie Gartenflächen, im Westen durch die Egartstraße beziehungsweise Wohnbebauung an der Egartstraße. Zahl der Bauplätze: 22.

Unter Lauen II: 31 Plätze

►Unter Lauen II: Hier sind es etwas über drei Hektar. Im Osten und Norden stoßen landwirtschaftliche Flächen an, im Süden wird das geplante Baugebiet begrenzt durch bestehende Wohnbebauung am Baumgartenweg sowie einen sogenannten innerörtlichen Grünzug, im Westen durch Wohnbebauung an den Straßen Unter Lauen, Tulpenweg sowie Wohnbebauung am Fliederweg mit landwirtschaftlichen Flächen. Zahl der Bauplätze: 31.

Nördlicher Ortseingang: 20 Plätze

►Nördlicher Ortseingang: Das knapp 1,5 Hektar große Gebiet wird begrenzt im Osten durch Wohnbebauung am Nikolausweg, im Süden und Westen durch landwirtschaftliche Flächen sowie im Norden durch landwirtschaftliche Flächen und Wohnbebauung am Haselnussweg. Zahl der Bauplätze: 20.

Was wird aus der Hochzeitswiese?

Das Problem mit dem möglichen Baugebiet „Nördlicher Ortseingang“: Da liegt ein nicht unbeträchtlicher Teil der Grosselfinger Hochzeitsweise drin. Wer in Grosselfingen heiratet, pflanzt hier, fachkundig unterstützt vom Obst- und Gartenbauverein, ein kleines Bäumchen. Bürgermeister Franz Josef Möller versprach: Sollte dieses Baugebiet tatsächlich so kommen, werden die Bäume dort keinesfalls gefällt, sondern ausgegraben und umgepflanzt. Das würde in dem zarten Baumalter noch gehen.

Lockere Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern

Gedacht ist in allen drei Gebieten, für die nun die Verfahren eingeleitet werden, eine lockere Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern. Es soll Infoveranstaltungen geben.

Die Diskussion darüber, wie es mit dem Grosselfinger Ortskern im Besonderen weitergehen soll, wurde am Mittwochabend vertagt. Die Mehrheitsfraktion der „Bürger für Grosselfingen“ hatte im Vorfeld der Sitzung einen entsprechenden Antrag gestellt.

Im Kindergarten wird es eng

Wo gebaut wird, gibt es in der Regel auch junge Familien mit Kindern. Doch schon jetzt steht fest: In Grosselfingen fehlen Plätze für die unter Dreijährigen (U 3). Darüber hatte es ja in der vorigen Gemeinderatssitzung eine längere Debatte gegeben.

Kommune und Kirche haben sich besprochen; das Kinderhaus St. Josef ist der einzige katholische Kindergarten in der Kirchengemeinde Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen.

Übergangslösung: U 3 im Gemeindehaus

Heraus kam zunächst einmal eine Übergangslösung. Die Kirche stellt für eine weitere Krippengruppe Räumlichkeiten im katholischen Gemeindehaus zur Verfügung. Dazu wird dort natürlich etwas umgebaut werden müssen; die Vorgaben für einen Kindergartenbetrieb sind heute hoch. Wann könnte es losgehen? Iris Vojta, Kindergartengeschäftsführung der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Hechingen, nannte den 1. Februar 2020 ein „sportliches Ziel“, der 15. Februar wäre schon gut, der 1. März aber wohl der realistische Zeitpunkt. Es muss schließlich auch noch Personal eingestellt werden.

Kita: Gemeinde zahlt mehr

Nachgedacht werde von Seiten der Kirchengemeinde, den Krippenbereich ganz aus dem jetzigen Kindergartengebäude heraus zu nehmen und in einem Neubau auf dem Kindergartengelände unterzubringen. Das schaffe zudem Platz im Haupthaus.

Bislang beteiligt sich die Gemeinde Grosselfingen an den – nach Abzug der Elternbeiträge – anfallenden Betriebskosten mit 87 Prozent. Dieser Anteil wird ab 1. Januar 2020 auf 92 Prozent erhöht. Die Gemeinderäte stimmten zu.

