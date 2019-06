Der Hechinger Gemeinderat will über verschärfte Regeln für private Feuerwerke nachdenken.

Gleich zweimal keimte in der Hechinger Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Kritik an privaten Feuerwerken auf: Eine Bürgerin brachte das Thema in der Fragestunde ebenso zur Sprache wie CDU-Fraktionschef Dr. Lorenz Welte unter „Verschiedenes“.

„Regelmäßig“, so stellte die Beschwerdeführerin am Anfang der Sitzung fest, gebe es samstagabends zwischen zehn und halbelf ein Feuerwerk bei der „Domäne“. Das, so kritisierte die Bürgerin, sei „total unangemessen“ und „rücksichtslos gegenüber Menschen, Tieren und der Umwelt“. Früher habe man schließlich auch ohne Feuerwerk geheiratet. Wer denn so etwas genehmige, wollte sie wissen.

Bürgermeister Philipp Hahn informierte, dass Privatpersonen ein „unterjähriges Feuerwerk“ auf der Homepage der Stadt beantragen können. Einmalige Ausnahmegenehmigungen nach der Sprengstoffverordnung seien nach geltender Rechtslage „schwer zu untersagen“. Genehmigt habe die Stadt im Jahr 2017 insgesamt 21 Feuerwerke, 2018 dann sieben und in diesem Jahr bisher sechs. 50 Prozent dieser Feuerwerke fänden vor der „Domäne“ statt. Im Fürstengarten und vor der Villa Eugenia seien Feuerwerke wegen des Denkmalschutzes grundsätzlich untersagt. Wer ohne Genehmigung böllere, müsse mit einem Bußgeldverfahren rechnen, sagte Hahn.

Glücklich war die Beschwerdeführerin mit dieser Antwort nicht. Der Bürgermeister stellte jedoch – später unterstützt von Lorenz Welte – in Aussicht, dass sich die Ratsfraktionen sehr wohl mit diesem strittigen Thema befassen wollen. Denn einen möglichen Ausweg gibt es sehr wohl, wenn man diesen denn gehen will: Der Gemeinderat könnte die Polizeiverordnung verschärfen und private Feuerwerke grundsätzlich verbieten.