Alle Achtung! Deutlich mehr als 20 000 Euro will sich der Bauausschuss des Hechinger Gemeinderates eine Hundewiese kosten lassen. Der Platz, auf dem die lieben Vierbeiner befreit vom gesamtstädtischen Leinenzwang spielen und rennen dürfen, soll im Gewann „Eseläcker“ angelegt werden. Das gut 2800 Meter große Grundstück, das jetzt näher untersucht (und erst noch gekauft) werden muss, liegt zwischen Zollernstraße und Feilbach und ist über die Lindenallee und das Feilbachtal erreichbar.

Ein Projekt aus dem Bürgerhaushalt

Die Hundewiese ist ein Projekt, das aus der Bürgerschaft vorgeschlagen wurde und über den Bürgerhaushalt finanziert werden soll. Am Mittwochabend im Bauausschuss ging es noch nicht darum, den ganz festen Knopf an die Sache zu machen. Es galt aber, unter vier Standortvorschlägen, die die Stadtverwaltung aufbereitet hatte, einen auszuwählen und einen grundsätzlichen Baubeschluss zu fassen.

Zwei Standorte sind schnell raus

Und das fiel dem Gremium alles andere als leicht. Einig waren sich die Räte nur darüber, welche zwei Vorschläge gleich ad acta zu legen wären: zum einen einen Standort in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz Schillerstraße Richtung Schrebergärten; zum anderen ein Grundstück neben dem Spielplatz Friedrichstraße beim Weiherstadion.

Das K.o.-Kriterium für die Friedrichstraße benannten Roland Huber (Freie Wähler) und Almut Petersen (Bunte Liste): Hinter dem Stadion müsse man einen bestehenden Bolzplatz opfern. Das komme gar nicht in Frage. Gegen die Nähe zur Schillerstraße argumentierten wiederum Almut Petersen und Jürgen Schuler (CDU): zu nahe an der Wohnbebauung – „da gibt es nur Ärger mit den Anliegern“.

Engere Wahl: Eseläcker und neben Zollersportplatz

In die engere Wahl kamen somit das letztlich favorisierte Grundstück auf den „Eseläckern“ am stadtauswärtigen Ende des Feilbachtals und eine Fläche auf der anderen Seite der Zollernstraße, direkt neben dem Zollersportplatz in Richtung Bulochweg gelegen.

Dieses Grundstück beim Zollersportplatz schien zunächst die meisten Fürsprecher zu haben, vor allem weil es mit Gesamtkosten von 14 300 Euro für Umzäunung, Hundeklo, Mülleimer und Sitzgelegenheit für Herrchen und Frauchen die mit Abstand billigste Lösung gewesen wäre. Noch ein Plus: Es handelt sich um eine städtische Fläche. Grunderwerb hätte sich damit erübrigt. Die Freien Wähler Roland Huber und Werner Schmidt hatten sich ganz rasch klar für diesen Standort ausgesprochen, und auch Almut Petersen plädierte vor allem mit Blick auf die niedrigen Kosten dafür.

Bensch: Picknick-Platz nicht opfern

Die Bedenken gegen die direkte Nachbarschaft zum Zollersportplatz brachte Manfred Bensch vor. Der Sozialdemokrat erinnerte daran, dass am Wochenende viele Leute, die sich dort zum Kicken treffen, die Fläche neben dem Sportplatz zum Picknicken nutzen. „Ich würde diese Wiese nicht opfern“, sagte Bensch – und bezweifelte darüber hinaus die Akzeptanz so weit am Stadtrand. Der Stettener Ortsvorsteher Otto Pflumm pflichtete bei: „Das ist ein Treffpunkt neben dem Fußballplatz. Da nimmt man Mitbürgern auch etwas weg.“

Plus für Eseläcker: Vom Fürstengarten aus gut erreichbar

Und damit waren die Befürworter der „Eseläcker“ aus der Reserve gelockt: Kai Rosenstock (AfD) fand diesen Platz am sinnvollsten, weil er von der Innenstadt und vom Fürstengarten aus für viele Hundebesitzer fußläufig erreichbar sei – und sich damit auch das Parkplatzproblem erübrige. Auch Susanne Blessing (SPD) pries den Charme der guten Erreichbarkeit. Außerdem störe eine Hundewiese an dieser Ecke wirklich niemanden.

Kosten-Kritik zieht nicht mehr

Letztlich zog auch die Kosten-Kritik der CDU-Räte Dr. Regina Heneka und Andreas Bogenschütz nicht mehr. Obwohl die Erschließung der „Eseläcker“-Fläche wegen ihrer Größe 22 400 Euro kostet und dazu noch der Grunderwerb von einer privaten Erbengemeinschaft kommt, sprach sich eine 6:5-Mehrheit für dieses Grundstück aus.

