Der Gemeinderat Haigerloch stellt sich mit seinen Investitionen für die Zukunft auf. Größter Posten ist das Familienbad.

Es war der erste Haushalt, der gemäß dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Stadt Haigerloch verabschiedet wurde. Die Mitglieder des Gemeinderats Haigerloch sprachen sich am Dienstag bei ihrer Sitzung im Rathaus mit drei Enthaltungen mehrheitlich für die veränderte Haushaltssatzung aus. Die Ratsmitglieder zollten Kämmerer Timo Müller und seinem Team den größten Dank dafür. Den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung beschlossen die Lokalpolitiker ebenfalls mehrheitlich mit einer Enthaltung.

„Die sicherlich größte einzelne Baumaßnahme ist unser Familienbad mit Baukosten von voraussichtlich zirka 3,5 Millionen Euro“, betonte Karl-Heinz Schneider (CDU). Als „Aushängeschild für die Stadt“ bezeichnete Matthias Deppert von den Freien Wählern (FW) das baldige Familienbad. Der einzige Wehrmutstropfen sei, dass die Förderung des Bundes dafür ausblieb, und Haigerloch „im Regen stehen gelassen“ wurde. „Eine weitere große Aufgabe“, die den Haushalt 2019 und die Haigerlocher in den nächsten Jahren belasten wird, sei „die enorme Anzahl an städtischen Liegenschaften“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Schneider. Mit großer Sorge betrachte er auch die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Haigerloch. Trotz anhaltender positiver Konjunkturentwicklung sei 2019 eine erneute Erhöhung der Lasten zu erwarten.

Ein dicker Brocken fällt im diesjährigen Haushalt weg: die Sanierung des Bodens, der Heizung und Lüftung in der Wittauhalle (-400 000 Euro). Der Gemeinderat hatte 2018 beschlossen, eine Sanierung der Hallenböden nicht weiter zu verfolgen. Neu hinzu kamen am Dienstag hingegen die Erschließung des Baugebiets „Hinter den Gärten“ (120 000 Euro) sowie die Erhöhung der Schlussrate vom Ausbau der Ortsdurchfahrt Stetten um 10 000 Euro auf 45 000 Euro. Die CDU und Sozial-Ökologische Liste (SÖL) hatten gemeinsam acht Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2019 eingebracht (siehe Info), die alle mehrheitlich und teilweise sogar einstimmig bewilligt wurden.

Der wohl wichtigste Betrag in der gesamten Kalkulation ist das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von 225 990 Euro, wie Stadtkämmerer Timo Müller hervorhob. Die Verpflichtungsermächtigung beträgt 5,98 Millionen Euro. Mit lediglich einer Verschiebung, und zwar dem Vorzug des Baugebiets „Eichen“ auf 2019, stimmte die Freie Wählervereinigung dem Zahlenwerk zu. VW-Vorsitzender Matthias Deppert bedauerte, dass sich die Ratsmitglieder angesichts ihrer „Ziele und Wünsche mit einem kleinen Geldbeutel begnügen müssen“. Die Abschreibungen erreichen hingegen „den tollen Wert von 2, 35 Millionen Euro“, so Matthias Deppert.

Die Tatsache, dass Haigerloch als Gesamtstadt bis heute über kein Schulkonzept verfügt, erwähnte SÖL-Sprecher Konrad Wiget. „Deshalb wird es auch in Zukunft immer noch Diskussionsbedarf geben“, ist er sicher. Konrad Wiget riet auch, vom „Kirchturmdenken“ ab. Und: „Wenn andere Gemeinden es geschafft haben, für ihre Gesamtstadt ein Schulkonzept, das tragbar, zuverlässig und vor allem finanzierbar ist, zu entwickeln, dann sollten auch wir hier in Haigerloch dazu in der Lage sein“, befand SÖL-Sprecher Wiget.