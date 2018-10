Rangendingen Gemeinde rüstet Schule mit Solarstrom auf

Rangendingen / Melanie Steitz

Die Rangendinger Joachim-Schäfer-Schule wird aufgerüstet, unter anderem mit einer Photovoltaikanlage.

Die Rangendinger Joachim-Schäfer-Schule wird aufgerüstet. Der Gemeinderat machte in seiner jüngsten Sitzung mithilfe dreier geschlossener Voten den Weg dafür frei.

Demnach wird auf dem Dach des Erweiterungsbaus eine 56-Kilowatt-Photovoltaikanlage errichtet. Die Verwaltung ist beauftragt, mit beiden Interessenten zu verhandeln und den Auftrag an den günstigsten Bieter zu vergeben.

Durch die geringe Dachneigung können Module in alle Himmelsrichtungen verlegt werden, teilte Bürgermeister Johann Widmaier mit. Sogar auf der Nordseite mache dies wirtschaftlich gesehen Sinn.

Energieverbrauch vor Ort

Die Kosten für die Errichtung der Anlage betragen rund 65 000 Euro brutto. Diese Summe könnte in weniger als zehn Jahren getilgt sein, so Widmaier weiter, weil der Stromverbrauch des Schulzentrums so hoch ist. Es gibt daher keinen Energiespeicher. Der produzierte Strom wird hauptsächlich tagsüber direkt vor Ort wieder verbraucht. Widmaier bezeichnete diese Vorrichtung auch als eine „wirtschaftliche Kapitalanlage“.

Um 20 000 Euro günstiger

Zudem beauftragte der Rangendinger Gemeinderat die Firma DWS Elektrotechnik, eine Sprachalarmierungsanlage nachträglich auf den gesamten Schulkomplex auszuweiten. „Wir müssen in den sauren Apfel beißen“, betonte Bürgermeister Johann Widmaier über diese nachgeschobene Maßnahme. Es sei notwendig. Aufgrund von Synergieeffekten reduzieren sich die Ausgaben des neuen DWS-Angebots um 20 000 Euro. Das ist besser, als ursprünglich erwartet. Die Gesamtkosten betragen nun 104 692 Euro.

Kindergarten-Einzug im Januar

Die Firma Timbermann übernimmt hingegen die Arbeiten am Bau der Außenanlage. Dort sollen unter anderem ein Klassenzimmer im Grünen und ein eingezäunter Spielbereich für den Kindergarten entstehen. Architekt Stefan Beuter hatte beschränkt ausgeschrieben. Timbermann erhielt nun als günstigster Bieter den Zuschlag. Der Wunsch sei, dass der Neubau spätestens Ende Januar kommenden Jahres fertiggestellt ist, damit die Großen aus dem Kindergarten einziehen können.