Die Rangendinger Gemeindeverwaltung lässt untersuchen, ob „Rangendingen-Ost“ ein Sanierungsgebiet werden kann.

Das Votum war eindeutig. Geschlossen stimmte der Rangendinger Gemeinderat am Montagabend dafür, dass die örtliche Verwaltung die Voruntersuchung für ein nächstes, potenzielles Sanierungsgebiet in Auftrag gibt. Sollte „Rangendingen-Ost“ danach die Voraussetzungen für einen Antrag nach dem Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg schaffen, wird die Gemeinde Rangendingen diesen in die Wege leiten. Bei der bevorstehenden Vorprüfung werden laut Bürgermeister Johann Widmaier die gemeindeeigenen Baudenkmale, der Gasthof Adler und das Rathaus mit der Klosterkirche, ebenfalls berücksichtigt. Diese Art der Sanierung ist Widmaier zufolge dann die „Insel-Lösung“.

Das Ziel sei, dass mithilfe der Zuschüsse Flächen gespart und „zeitgemäße Wohnverhältnisse“ entstehen. Der Gemeinde sei nicht nur der Neubau wichtig, sondern eben auch der Erhalt bereits bestehender Gebäude. „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“, bekräftigte Bürgermeister Widmaier in der Sitzung des Gemeinderats.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde Rangendingen ein Sanierungsgebiet ins Leben ruft. So konnte die Verwaltung bereits im April 2018 den Bereich Haigerlocher Straße/Westlicher Ortskern erfolgreich abschließen. Doch jetzt weisen zahlreiche, neue Gebäude im östlichen Zentrum einen Sanierungsstau auf. Die potenzielle Erneuerungsfläche reicht von der Grosselfinger Straße bis hin zur Fabrikstraße, die an das mittelständische Unternehmen Tubex grenzt. Um wertvolle Flächen auf der grünen Wiese zu schonen und das Wohnen im Ortskern attraktiv und modern zu gestalten, sollen jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden. Die Mittel der Landesdenkmalpflege seien oftmals nicht so hoch, betonte Widmaier, sodass die Gemeinde lieber vor allem auf die Baden-Württembergs setze. Beim sogenannten Landessanierungsprogramm werden weitaus höhere Zuschüsse für ein Sanierungsgebiet in der Ortsmitte bereitgestellt. Die Städtebauförderung Baden-Württemberg unterstützte somit schon 3261 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete von Städten und Gemeinden, deren Modernisierungsvorhaben sie im Zeitraum von 1971 bis einschließlich 2019 mit rund 7,83 Milliarden Euro förderte.

Auch beim Rangendinger Ratsmitglied Magdalena Dieringer (Freie Wähler) stieß der Vorschlag, die Attraktivität von „Rangendingen-Ost“ zu steigern, auf Sympathie. Beide Listen des Gemeinderats haben sich für die nächste Legislaturperiode dafür ausgesprochen, sanierten Wohnraum im Ortskern zu forcieren und Baulücken zu schließen (die HZ berichtete). Dies könne mit dem neu gewählten Gremium dann umgesetzt werden. Es sei immer noch ein Erfolg, wenn es das neue Sanierungsgebiet erst in zwei bis drei Jahren gäbe, unterstrich Widmaier.