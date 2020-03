Das Corona-Virus breitet sich aus, die Angst sich zu infizieren, greift auf die DRK-Blutspendetermine über. Die Zahl der Spender ist in vergangenen Tagen landesweit um zehn bis zwanzig Prozent eingebrochen, der Spendendienst Baden-Württemberg schlägt Alarm.

Sogar drei Erstpender melden sich an

Beim Termin in Ringingen war von der Corona-Angst am gestrigen Donnerstag nichts zu spüren. In der ersten Stunde nach Öffnung der Festhalle hatten sich bereits 55 Männer und Frauen registrieren lassen, wenig später waren es 80, darunter drei Erstspender. Das Ziel von über 100 Blutkonserven, so zeichnete es sich ab, ist erreichbar. Keine Rekord-Ausbeute, aber bester Durchschnitt. „Ich bin richtig glücklich“, strahlte Miriam Fischer, Landesreferentin des DRK-Blutspendedienstes. Bei den Terminen der vergangenen Tage im Landkreis Sigmaringen habe es deutlich schlechter ausgesehen. „Ja, man spürt den Einbruch“, bestätigt sie.

Älbler lassen sich nicht aus der Ruhe bringen

Warum ist das in Ringingen anders? „Wir haben hier eine treue und loyale Spendergemeinde. Die Leute wissen, dass sie bei uns in guten Händen sind. Wir achten grundsätzlich auf Sterilität und Hygiene. Und es geht familiär zu. Hier auf der Alb lassen sich die Leute auch weniger aus der Ruhe bringen.“

Könnte das aber heißen, dass die Älbler allzu sorglos mit dem Thema Corona umgehen? Das verneint Eberhard Weck, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Landes-Spendendienstes, gegenüber der HZ. „Es gibt keinen Grund, wegzubleiben. Die Chance, sich beim Spenden zu infizieren ist weitaus geringer, als an jedem anderen Ort, etwa im Supermarkt oder im Kino. Bei uns herrschen hygienischere Verhältnisse als anderswo.“

Schniefnasen werden werden grundsätzlich nicht angenommen

Wer hustend und mit Schniefnase zur Tür hereinkomme oder wer über erhöhte Temperatur klagt – der werde ja auch in normalen Zeiten nicht angenommen, erklärt Weck. Abgesehen davon, dass erkrankte Spender gar nicht erst erscheinen „Niemand, der sich unwohl fühlt, schleppt sich zum Spendetermin – schon weil er weiß, dass er nach der Voruntersuchung ja sowieso wieder weggeschickt wird.“

Spender fühlen sich hier sicherer als anderswo

Eine kurze Umfrage in der Ringinger Halle bestätigt, dass die Spender, die vorwiegend aus dem Raum Burladingen und Jungingen stammen, das Thema Corona ernst nehmen, aber dass sie sich hier sicher fühlen und keine Notwendigkeit sehen, dem Termin fernzubleiben.

Jeder Tropfen wird benötigt – unbedingt jetzt spenden

„Wer keine Krankheitssymptome spürt und wer nicht soeben aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, den bitten wir dringend, in diesen kritischen Tagen Blut zu spenden“, sagt Weck. Miriam Fischer appelliert insbesondere an potentielle Erstspender. Wer sich mit dem Gedanken trage, Blut zu geben, aber sich momentan nicht traut, der möge trotzdem kommen. „Wenn die Leute Bedenken haben, dann sollen sie uns direkt fragen. Wir erklären dann alles ganz genau – und im Angst nehmen sind wir sehr gut“, fügt sie hinzu.

Hinterher ein gutes Essen

Derweil sind weiterhin alle zehn Betten in der Halle belegt, zwei Laborantinnen, fünf Betreuern, drei Ärzten sowie den 15 Angehörigen des DRK-Ortsvereins Burladingen-Ringingen geht die Arbeit nicht aus, die Wartebank ist ständig voll besetzt. Andere Spender haben die Prozedur schon hinter sich und sitzen beim Vesper, bei Schnitzel, bei Kaffee und Kuchen. Ein paar der Stammspender, verrät Miriam Fischer, „kommen auch wegen dem guten Essen nach Ringingen.“ Tatsächlich? Fischer kichert: „Ja, wir haben da richtige Spender-Nomaden, die probieren aus, wo es das beste Essen gibt. Und da gehen sie dann regelmäßig hin.“

