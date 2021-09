2002 hat er seine Leidenschaft der Familie zuliebe „eingestellt“. Jetzt stand der 65-jährige Geislinger in Münster wieder am Steuerrad des berühmten Luxusdampfers – mit der kompletten alten Truppe. Und alle passten noch in ihre Kostüme. Und alle haben es gepackt.

Schauspieler ist man ei...