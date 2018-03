Geislingen Geislingen ist um einen Wald reicher

Geislingen / SWP

Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Oliver Schmid pflanzten am Heuberg, Gewann Stellewasen, die ersten Bäume für eine junge Waldfläche gepflanzt – eine Ausgleichsmaßnahme der Stadt Geislingen. Hierdurch soll die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) unterstützt werden, um den Internationalen Tag der Wälder bekannter zu machen.

„Das FAO-Motto für 2018, ‚Wälder für nachhaltigere Städte‘, passt gut zur Sonnenstadt Geislingen, besitzt die Stadt doch rund 800 Hektar Wald und bald noch einen Viertelhektar mehr“, so Bürgermeister Schmid. Neben der heimischen Traubeneiche werden am zukünftigen Waldrand auch zwei Knausbirnen gepflanzt. „Durch die Streuobstsorte des Jahres 2018 wird die Fläche zusätzlich bereichert. Passend zu unserem Aktionsjahr Artenvielfalt ist dies ein wichtiger Beitrag, um die Biodiversität in unserem Kreis zu fördern,“ erklärte Landrat Pauli. Auf der Fläche werden auch einige Esskastanienbäume gepflanzt, der Baum des Jahres 2018. Eingeführt von den Römern vor rund 2000 Jahren, ist die Esskastanie in Süddeutschland heute vor allem in Weinbauregionen verbreitet.