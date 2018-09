Hechingen Geheimnisse Hechinger Glocken

Diana Maute

Sie läuten jeden Tag, verkünden die Uhrzeit, rufen zum Gottesdienst oder Gebet, zeigen freudige Ereignisse wie Taufen oder Hochzeiten und traurige wie Todesfälle an: Die Hechinger Glocken, deren Klang seit Jahrhunderten unermüdlich durch Ober- und Unterstadt weht. Früher wurden sie sogar bei Feuer und Sturm geläutet, in Kriegszeiten bei feindlichen Angriffen.

Alteingesessenen Hechingern ist ihr Klang so vertraut wie die Stimme eines guten alten Freundes. Die Glocken von Johannes- und Stiftskirche, Altem Schloss, Spittel, St. Elisabeth oder der Klosterkirche St. Luzen begleiten sie mit ihrem Geläut durchs ganze Leben. Das weiß in der Zollernstadt niemand besser als Stadtführerin Ruthild Mangler. Sie hat sich intensiv mit der bewegten Geschichte der Hechinger Glocken befasst, hat die Archive durchforstet und ist dabei auf so manch interessante Begebenheit gestoßen. Ihre Forschungsergebnisse präsentierte sie am Sonntag den Teilnehmern einer Stadtführung, die in der evangelischen Johanneskirche im wahrsten Sinne des Wortes „eingeläutet“ wurde. Vier Glocken, die so schöne Namen wie „Frieden auf Erden“ oder „Den Menschen ein Wohlgefallen“ tragen, haben dort ihren Platz. Die tiefste ist die „Hoffnungsglocke“, die aus dem Jahr 2015 stammt und somit noch fast neu ist.

Die älteste Glocke der Stadt

Die Stiftskirche, die mit sieben Glocken ausgestattet ist, kann mit der Zwölfuhrglocke aus dem Jahre 1475 dagegen mit dem ältesten Exemplar Hechingens aufwarten. „Diese Glocke, die als Inschrift die Namen der vier Evangelisten trägt, ist eines der ältesten Zeugnisse der Hechinger Geschichte“, erläuterte Ruthild Mangler und unterstrich damit, was für ein Schatz im Turm vom St. Jakobus hängt. Seit sie sich näher mit diesem Thema beschäftigt habe, erfülle sie der Klang der alten Glocke mit Ehrfurcht, erklärte die Stadtführerin. „Wenn ich sie höre, denke ich mir immer: Du läutest seit 500 Jahren über Hechingen.“ Dass die Zwölfuhrglocke, die im zweiten Weltkrieg mit 18 weiteren Exemplaren abtransportiert wurde und eigentlich eingeschmolzen werden sollte, 1948 wohlbehalten in ihre Heimat zurückkam, sei ein kleines Wunder.

1950 wurden in Hechingen sieben neue Glocken bestellt, um die im Krieg verlorenen zu ersetzen. „Die Weihe muss damals ein großes Fest gewesen sein“, denn schließlich war die Freude in der Stadt groß, dass die schmerzlich vermissten Klänge nun wieder zu hören waren.

„Glocken bestehen zu 78 Prozent aus Kupfer und zu 22 Prozent aus Zinn und sind damit sehr haltbar“, weiß Ruthild Mangler. Am Herstellungsvorgang hat sich seit dem Mittelalter kaum etwas geändert. Besonders interessant sind die Inschriften. In Deutsch oder auch Latein, mitunter sogar in Reimform verfasst, spiegeln sie wunderbar die jeweilige Zeit wider, in der sie gegossen wurden. Das Glöcklein im Unteren Turm lässt laut Chronik wissen: „ZU GOTES EER UND ANDACHTSSACHEN/ HAT MICH EITELFRIDERICH/ GRAFF ZU HOHENZOLLER LASEN MACHEN/ DARUM SCHREI ICH MIT HELEM KLANG/ DAS REICH UND ARM GE KIRCEN GANG/ HANS FREY ZUO KEMPTEN HAT MICH GOSSE 1579.“

Während die meisten Glocken in ihren Türmen hinter den Schallläden verborgen sind, gibt es auch gut sichtbare Exemplare, wie die auf dem Alten Schloss. Ebenso das ehemalige Totenglöcklein, das seit 1812 immer dann geläutet wurde, wenn ein Hechinger verstorben ist. Heute hängt es am Klostergebäude von St. Luzen. Für wie viele Menschen mag es wohl erklungen sein? Die Teilnehmer der Stadtführung werden es jetzt, da sie seine ursprüngliche Funktion kennen, mit anderen Augen sehen. Denn dank Ruthild Mangler wissen sie nun, was die Glocke geschlagen hat.