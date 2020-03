Eine Gedenkfeier für Klaus Kinkel, Übervater der FDP auf dem Hohenzollern in Hechingen; die Teilnahme des Grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann als Redner – da konnten politische Spürhunde so einiges wittern:

FDP Unvergessen und weiterhin ein Vorbild in der Politik: Klaus Kinkel Bilderstrecke öffnen

Ein Gipfeltreffen künftiger Koalitionspartner?

Versucht die FDP nach dem Debakel von Thüringen und Hamburg sich aufzurichten, indem sie die Großen ihrer Partei beschwört? Ist die Veranstaltung ein verdeckter Annäherungsversuch der Liberalen an die Grünen (oder umgekehrt) vor dem Hintergrund der Landtagswahl 2021 und im Hinblick auf mögliche Koalitionen im kommenden Jahr?

So genau man auch hinhörte: Von tages- oder wahlpolitischen Zielen war bei dieser Feier nicht (oder allenfalls am Rande) die Rede. Von der HZ auf eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit den Grünen angesprochen, erklärte der Gastgeber und FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer vor Beginn der Veranstaltung. „Das kommentiere ich nicht!“

Er kommentierte aber dann doch ein bisschen, indem er sagte: „Das wäre kein Wunschkonstellation, wir schließen sie aber auch nicht aus.“ Zumal die FDP, zwar eine der Wirtschaft zugeneigte Partei sei, gleichwohl aber auch „ökologisches Potential“ besitze. Ja, räumte er weiter ein, die heutige Veranstaltung sei „schon ein Beitrag zur grün-gelben Beziehungspflege.“ Und grinste: „In dem Sinne ein Gipfeltreffen.“

Ähnlich offen ließ es Winfried Kretschmann, der nach der Gedenkfeier im Gespräch erklärte, eine Zusammenarbeit mit der FDP sei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, man sei von Seiten seiner Partei ja schon früher zu „Jamaika“ bereit gewesen.

Keine Koalitions-Taktiererei: Die Person Kinkels stand im Vordergrund

Das alles aber nur in Nebensätzen, am Rande. Es ging um Klaus Kinkel, um seinen Vorbildcharakter.

Würdigungen und Nachrufe, in denen viele Eigenschaftswörter aneinander gereiht werden – „gradlinig, offen“ und so weiter – sind ebenso schnell vergessen, wie sie gehalten werden. Die Reden im Berliner Saal der Zollernburg unterschieden sich am Samstag davon gänzlich. Sowohl Michael Theurer wie auch Ministerpräsident Kretschmann, Ulrich Eidenmüller, vormaliger Bürgermeister von Karlsruhe, und Pascal Kober, Bezirksvorsitzender der FDP Neckar-Alb, illustrierten ihre Würdigung des Verstorbenen mit ganz persönlichen Erinnerungen auf politischer und auf privater Ebene.

Darin schilderten sie nicht nur die Fähigkeiten Kinkels als Justizminister, BND-Chef und Außenminister, sie machten auch deutlich, dass Kinkel einer war, dem das Schicksal der Menschen nahe ging. Die Erzählungen zeigten außerdem, dass die Redner von der Person Kinkels zutiefst beeindruckt waren – und noch sind.

„Er konnte die Menschen begeistern“

„Mir fehlt er“, bekannte Michael Theurer. Ohne das Vorbild und ohne die Ermunterung Kinkels wäre er selber nicht in die Politik gegangen. Und so sei es wohl vielen ergangen, die von ihm Zuspruch erhalten hätten. „Er konnte die Menschen begeistern.“

Kinkel selbst, fuhr Theurer fort, sei immer bodenständig geblieben, habe sich am Ende seiner Amtszeit vehement gegen eine „Geschichtsverherrlichung“ seiner Person verwahrt.

Geleitet wurde der FDP-Politiker von einem hohen Sinn für Gerechtigkeit: „Er hat sich für die Menschen eingesetzt, die auf der Schattenseite standen, er wollte Chancengleicheit für alle. Dem Recht des Stärkeren setzte er die Stärke des Rechts entgegen.“

Manchmal auch raubautzig, aber zutiefst menschlich

Winfried Kretschmann stellte fest, die Zollernburg sei der richtige Ort für die Gedenkfeier. Klaus Kinkel wurde zwar nicht in Hechingen geboren, wuchs aber hier auf, hielt seiner Heimat stets die Treue und war immer wieder mit hochrangigen Staatsgästen auf der Burg – wusste der Landesvater.

Den Menschen „zugewandt, offen, schwäbisch-pragmatisch und manchmal auch raubautzig“, sei Kinkel zum einen ein „Macher der Wiedervereinigung gewesen, er habe aber auch die veränderte Weltlage und ihre Probleme nach dem Fall des Ostblocks mit scharfem Blick erkannt. Was Kretschmann an Kinkel außerdem bewunderte: Dass er auf seinem schwäbischen Dialekt beharrte und sich weigerte, Sprachkurse zu nehmen. „Auch wenn er damit die Übersetzer manchmal in den Wahnsinn trieb.“ Was der Landesvater ebenfalls bewunderte: „Er musste mit Leuten verhandeln, mit denen man als normaler Mensch kein Bier trinken würde“ – mit den Erdogans und Putins dieser Welt. Kinkel habe diese Verhandlungen auf sich genommen, immer mit dem Ziel vor Augen, die Welt etwas besser zu machen, etwa das Elend in Ruanda oder im ehemaligen Jugoslawien zu lindern.

Die Gefahr des Rechtspopulismus

Seinen Scharfblick und seine Wachsamkeit habe der FDP-Mann nie verloren. In seinem letzten Lebensabschnitt habe er gesehen, „dass in der EU vieles aus dem Ruder läuft, obwohl wir als Eu eine Chance haben. Aber auch über den Rechtspopulismus machte er sich große Sorgen.“

Kinkel sei ein politischer Könner gewesen, fasste Kretschmann zusammen, er habe Charakter und Herz besessen. Und die Fähigkeit, Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Wie Kretschmann durchblicken ließ, würde er sich mehr Politiker von einem solchen Schlage wünschen, um so die „Brandmauer nach rechts“ aufrecht zu erhalten und um Europa wieder enger zusammen zu binden.

KSC-Fan und Botschafter Schwabens

Ullrich Eidenmüller unterstrich in seiner Gedenkansprache die zutiefst menschliche und ein starkes Stück weit unpolitische Art des vormaligen Außenministers. Dabei blickte er zurück in die Zeit, als er selbst Oberbürgermeister und Kinkel Wahlkreisabgeordneter in Karlsruhe war. „Die Gefühle der Menschen gingen ihm nahe. Die Leute freuten sich, wenn sie ihn trafen und er freute sich auch.“ So habe Kinkel, noch dazu KSC-Fan, die Badener stärker mit dem Schwaben versöhnt als sonst jemand. „Er war der große Bosschafter Schwabens.“

Eine weitere Ehrerbietung bezeugte Pascal Kober vor dem Verstorbenen. Drei kurze Geschichten erzählte er. Ob Kinkel nun in seiner Zeit als Außenminister im Krankenhaus lag oder ob er sich als BND-Chef im Fadenkreuz der RAF bewegte. Seine Sorge galt anderen, etwa Soldaten, die in den Auslandseinsatz gingen. Ob die BND-Zeit eine schwere Zeit gewesen sei, habe man ihn einmal gefragt? Die Antwort Kinkels: Ja, die Familien seiner Personenschützer hätten bestimmt viel durchmachen müssen.

