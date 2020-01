Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit, eine Silberhochzeit. Das ist für Erika Heck, Inhaberin des Gasthofs Rössle, Grund genug, ihr Dienstjubiläum „25 Jahre Erika im Rössle“ groß zu feiern. Daher gibt es nun am Wochenende drei Veranstaltungen in dem Gasthaus im Herzen Rangendingens, zu denen die Bevölkerung eingeladen ist.

Los geht’s am morgigen Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr mit der Lumpenkapelle. Die Rangendinger Fasnetskapelle KoN, Kapelle ohne Namen, tritt im Beisein von Special Guests, Spezial-Gästen also, auf. Der Eintritt ist frei, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Lieder, die jeder kennt und liebt

Richtig wild wird es am Samstag, 1. Februar. Die Rockband „She’s the Boss“ spielt ab zirka 20 Uhr im „Rössle“. Die Formation aus dem Zollern-Alb-Kreis spielt Rock-Klassiker der vergangenen fünf Jahrzehnte. Mit dabei sind Songs, die jeder kennt und liebt, vorwiegend aus den 70er- und 80er-Jahren stammen. Die Konzertbesucher dürfen sich auf einige „Schätzchen“ freuen, die weit über das normale Repertoire einer klassischen Coverband hinausgehen – da wären Aerosmith, Janis Joplin, Guns n’ Roses, Gotthard oder auch Led Zeppelin.

„Rockröhre“ Mary Wild und die Band

Gespielt wird in der klassischen Rockbesetzung. Die Gitarristen Joel Eichberger und Daniel Riekert sorgen für die coolen Riffs und Soli, Schlagzeuger Marius Kremer und Bassist Rainer Konzelmann für einen fetten Groove. Drei der eigenen neuen Lieder der Band werden am Samstag auch zu hören sein.

Eine weitere Besonderheit ist die Frontfrau und „Rockröhre“ Mary Wild, die die Rockklassiker, darunter auch viele „Männersongs“, leidenschaftlich zelebriert. Leise und bluesige Töne kann die zierliche Power-Frau ebenfalls darbieten, die mit ihren extravaganten Bühnenoutfits überrascht. Instrumental unterstützt Mary Wild die Band mit klassischer Blockflöte und einer genialen Blues Harp. Die Gäste dürfen auf eine geniale Bühnenshow gespannt sein. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Tanztee am Sonntag

Ein Tanztee mit Live-Musik durch einen Alleinunterhalter findet am Sonntag, 2. Feburar, ab 16 Uhr im Rahmen des Jubiläums statt. Der Eintritt ist frei.

Erika Heck kann sich noch genau erinnern, es war der 15. Januar 1995, als sie erstmals als Chefin im Rössle stand. Zuvor hatte sie im Familienbetrieb mitgeholfen, der jetzt in fünfter Generation ist. Es gibt viele schöne Momente während dieser Zeit. „2016 habe ich den Preis für ein Vorbildliches Dorfgasthaus gekriegt“, sagt sie. Auch an die 1200-Jahr-Feier in Rangendingen, bei der das „Rössle“ beteiligt war, erinnert sich Erika Heck gern zurück. Am Wochenende gibt es nun neue Höhepunkte, die Erika Heck und den Rangendingern dann im Gedächtnis bleiben werden.

