Für das Ehepaar Marianne und Anton Saile aus Höfendorf ist der Garten vom Frühjahr bis in den Herbst hinein das große Wohnzimmer im Grünen. Damit in der Oase in der Albblickstraße kein Unkräutchen wächst, immer alles gepflegt und perfekt aussieht, gehen täglich bis zu zwei Stunden Arbeit dr...